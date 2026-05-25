Irineu Darău, după demisia ministrului Culturii: „Am fost siderat de ce am auzit. Apreciez că UDMR s-a mişcat repede”

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, membru USR, a afirmat, luni seară, că a rămas siderat când a auzit înregistrarea cu afirmaţiile ministrului UDMR al Culturii şi a apreciat gestul rapid al UDMR care a sancţionat greşeala şi i-a cerut demisia lui Demeter András István.

„Eu am fost siderat de ce am auzit. Pe de altă parte nu trebuie să generalizăm. Nu pot să zic decât că apreciez foarte mult promptitudinea UDMR. Cred că UDMR s-a mişcat repede şi a făcut gestul corect să sancţioneze o greşeală de neiertat până la urmă. Mă bucur că atât de repede s-a întâmplat şi demisia”, a afirmat, luni seară, la Euronews România, ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău.

Întrebat dacă ştie cine va fi noul ministru al Culturii, Irineu Darău a răspuns că nu are cunoştinţă, dar presupune că ”mecanismul clasic este tot un interimat al unui ministru existent”.

„Sunt sigur că domnul Bolojan va lua o hotărâre curând”, a mai afirmat Darău.

El a precizat că subiectul cu scandalul în care a fost implicat ministrul UDMR al Culturii nu s-a discutat printre ceilalţi membri ai Executivului.

Ministrul interimar al Culturii Demeter András István şi-a depus mandatul ca urmare a scandalului provocat de apariţia în spaţiul public a unei înregistrări în care foloseşte termeni injurioşi la adresa interesului naţional.

Gestul său vine după ce liderul UDMR Kelemen Hunor i-a cerut explicit să demisioneze din funcţie şi să prezinte scuze publice.

În demisia de onoare prezentată public, el anunţă şi că a cerut Parchetului să verifice autenticitatea înregistrării.

„Niciodată nu m-am lipit/agăţat de scaun. Când am simţit că este mai corect am renunţat la mandatul de director de teatru, de preşedinte al radioului şi procedez astfel şi acum, când îmi depun mandatul de ministru pe masa premierului. Fără ezitare”, anunţă Demeter András István într-o postare pe Facebook.

