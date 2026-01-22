Live TV

Irineu Darău, ministrul Economiei: Cel mai mare test al coaliţiei este să treacă bugetul acestui an. Atacurile inutile trebuie oprite

irineu darau
Irineu Darău. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat despre şansele ca premierul Ilie Bolojan să îşi finalizeze mandatul până la rotativa din 2026 că condiţia esenţială şi cel mai mare test al coaliţiei este să treacă bugetul acestui an, el arătând că atacurile inutile, toxice, săgeţile utrăvite trebuie oprite. Darău a mai spus că USR este în coaliţie pentru a sta la guvernare.

„Noi suntem aici să stăm la guvernare. Bineînţeles că nu totul depinde de noi dar trebuie să ne gândim şi ce este bine pentru România. E şi o mare responsabilitate. Această coaliţie, aşa, pestriţă cum e ea, are aproape 70% în Parlament, pe ultima configuratie. E o mare responsabilitate să ai atât. Eu cred că atacurile inutile, toxice, săgeţile utrăvite, trebuie oprite. Contradicţia, nu, e factorul de progres. Critica, nu. Dar în limitele decenţei. Şi asta cred eu şi aş ruga să se gândească toţi liderii politici. Şi o spun în calitate de ministru al Economiei”, a declarat ministrul Economiei, Irineu Darău, la Europa FM.

Darău a precizat că economia este şi despre încredere şi despre un pic de speranţă.

„Oamenii simpli sau oamenii de afaceri, de exemplu, din România sau din afară, când se uită la această guvernare, sunt convins că dacă ar crede că avem o guvernare stabilă măcar pentru 2 ani de zile, cu un cadru fiscal mai nou, mai degrabă stabil, ar avea curaj să investească şi să consume. Dacă vede că la cârma acestei ţări sunt vreo 4 echipaje diferite sau 4 capitani diferiţi care se luptă pentru cârmă, nu există această încredere. Şi asta afectează economia, dezvoltarea economică în fiecare zi”, a mai arătat Irineu Darău, potrivit News.ro.

Ministrul Economiei a fost întrebat dacă premierul Ilie Bolojan prinde rotativa guvernamentală din aprilie 2027.

„Condiţia esenţială şi cel mai mare test al coaliţiei este să treacă bugetul acestui an. Am spus-o de când am intrat la guvernare. (..) Bugetul unei ţări şi adoptarea lui până la ultimul vot în Parlament înseamnă, de fapt, foarte multă contradictie, foarte multă negociere şi comparaţie între toate domeniile. Şi când domeniile sunt gestionate de diverse partide şi diversi lideri, n-are cum să nu fie cu tensiune. Dar cred că, dacă o luăm pe calendar, dacă trecem de acest buget, bine, sper să fim suficient de înţelepţi toţi încât să nu ne treacă prin cap, până la următorul buget să mai facem, nu ştiu, spectacol şi contradicţii inutile. Dacă adopţi un buget chiar şi în februarie, ceea ce e cam târziu, măcar un an de zile să guvernăm conform acestui buget. Aşa consider eu, că votul pentru buget în Parlament ar trebui să fie un cec, condiţionat de buget, pentru un an de zile pentru această coaliţie”, a subliniat Irineu Darău.

Despre atmosfera din Guvern, ministrul a spus că ”nu simte aceeaşi tensiune la şedinţele de Guvern”.

„Mi se pare că totuşi e o atmosferă destul de lucrativă şi toţi miniştrii discută între ei, de exemplu, la problemele interguvernamentale, pentru a găsi soluţii. Asta-mi place. Dar încerc să nu mă prea uit la televizor pentru că, unu, n-aş mai avea timp să muncesc, în al doilea rând, poate aş fi mult prea pesimist. Deci e o realitate paralelă cu realitatea la televizor.

Când te uiţi doar la televizor, în prime time şi la burtiere, pare că se rupe coaliţia în fiecare zi”, a comentat Darău.

