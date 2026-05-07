Irineu Darău: „PSD a creat haos politic”. Darău avertizează asupra efectelor în economie și mediul de afaceri

Ministrul interimar al Economiei Irineu Darău a acuzat PSD că a „demolat irațional” Guvernul și a generat instabilitate politică ce se reflectă în economie, susținând că mediul de afaceri resimte deja efecte precum creșterea dobânzilor și volatilitatea cursului de schimb. El a afirmat că principala cerință a antreprenorilor este predictibilitatea și că actualul executiv, chiar și interimar, trebuie să continue reformele și gestionarea urgențelor economice.

Oficialul a făcut referire la indicatorii financiari și la climatul general de incertitudine, potrivit comunicatului de presă al USR.

„După cum vedem cu ochiul liber pe cursul de schimb, pe dobânzile la care se împrumută statul român, dar și din discuțiile de astăzi cu antreprenori și companii, îngrijorările sunt majore și justificate”, a declarat ministrul interimar.

„Predictibilitatea”, cerința principală a mediului de afaceri

Acesta a subliniat că una dintre cele mai frecvente solicitări din partea mediului de afaceri este legată de stabilitate. „De la toți antreprenorii aud ca primă cerință predictibilitatea”, a spus Irineu Darău.

Ministrul Economiei a afirmat că nici actuala criză politică, dar nici criza bugetară recentă nu a fost generată de guvernul în funcție.

„Am ajuns la guvernare într-o criză bugetară care nu a fost creată de actualul guvern. Cel puțin noi, USR, nu am făcut parte nici din precedentele, dar ne-am asumat să fim parte la soluție. Ori soluția într-o asemenea situație ține de reforme și de o responsabilitate bugetară cu care guvernările de dinainte nu au fost obișnuite. Noi nu am fugit. Această guvernare - așa interimară cum este - continuă și gestionează treburile curente ale țării. Sunt urgențe mari care trebuie rezolvate. Și cred eu că, în loc de scenarii și de soluțiile pe care nu le au alții, trebuie să facem lucruri concrete și să respectăm termene limită. Trebuie să producem și să livrăm rezultate”, a completat Darău.

Instabilitatea politică, risc pentru guvernare

Ministrul Economiei a făcut referire și la efectele instabilității politice asupra coerenței actului de guvernare. „Dacă acum încep să cadă guvernele sau să fie reinventate o dată la 6-12 luni, chiar nu cred că acest lucru folosește nimănui sau că România poate avea o direcție clară”, a spus Darău.

Acesta a vorbit și despre dificultatea de a implementa reforme într-un context politic instabil. „Este un guvern în care s-au putut face reforme mai puține și mai lent decât ne-am fi dorit noi de la USR. Este un guvern în care s-au luat totuși anumite măsuri pentru care noi militam de mult. Și ne dorim să se facă și mai mult, și mai repede, și mai hotărât”, a afirmat ministrul.

„Digitalizarea trebuie făcută, nu doar promisă”

În ceea ce privește mediul de afaceri și investițiile, Irineu Darău a subliniat importanța competitivității și a digitalizării administrației.

„Cred că a venit momentul să nu mai tot promitem digitalizarea. E vremea să o facem inteligent și rapid. Avem nevoie de o reală transformare digitală, fără compromisuri”, a mai precizat el.

În opinia ministrului Darău, lipsa de stabilitate afectează direct capacitatea de guvernare.

„Impresia mea - mai ales în această perioadă în care unii au fugit de la guvernare și nu cred că s-au gândit deloc la economie - este că, deși s-a construit un Guvern cu un plan pe trei ani și jumătate, s-a demolat totul, în mod inconștient și irațional, în doar câteva luni”, a conchis ministrul interimar al USR.

