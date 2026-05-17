Live TV

Exclusiv Irineu Darău, șocat de minciuna din politică: „Azi stai în față și ești sigur că spun adevărul, iar a doua zi fac exact opusul”

Data actualizării: Data publicării:
irineu darau 3
Irineu Darău. Inquam Photos /George Călin

Președintele USR Brașov și ministru interimar al Economei Irineu Darău a afirmat, duminică la Digi24, că cel mai mult l-a surprins, de când activează în politică, nivelul de minciună din acest domeniu. Acesta a mai spus că a întâlnit persoane care, într-o zi, par perfect credibile, iar în scurt timp susțin sau fac exact contrariul.

„Cred că minciuna. Sunt venit din privat şi am crescut într-o familie simplă, de cadre didactice, bunicul era preot, a fost deţinut politic, am crescut cu valoarea aceasta a adevărului, a spune ce gândeşti, a fi autentic, a intra în conflict dacă trebuie, tot pe bază de autenticitate. Şi am văzut persoane, mai degrabă în politică, nu mi s-a întâmplat în mediul privat şi nici în viaţa privată, cu care azi stai în faţă şi eşti sigur că spun adevărul şi seara sau a doua zi, cu aceeaşi credibilitate, spun sau fac exact opusul”, a răspuns Irineu Darău, întrebat dacă există un lucru care l-a șocat de când a intrat în politică, duminică la emisiunea „În fața ta” difuzată de Digi24.

Citește și: Irineu Darău explică de ce decontează transportul ca parlamentar, deși are pază ca ministru: „Nu folosesc SPP permanent”

Liderul USR Brașov a admis că au existat momente în care s-a întrebat dacă merită să continue în politică, tocmai din cauza acestor experiențe.

„Am avut, la modul personal, începând pur voluntar în politică, nişte situaţii în care m-am şi întrebat dacă merită să faci politică, pentru că mi-a fost foarte greu să procesez această duplicitate pe care o găseşti în politică. În timp, înveţi să operezi cu ea, dar nu o să accept niciodată minciuna”, a adăugat Darău.

Citește și: Irineu Darău a explicat care e varianta de guvern pe care nu o va vota: „Este linia mea roșie”. Ce spune despre strategia PNL-USR

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
N18 PISLARU IN FATA TA-SINCRON 250625_00356
1
Dragoș Pîslaru: „PSD a pregătit împreună cu Banca Mondială principiile reformei...
Kirilo Budanov
2
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a...
oameni cu umbrela
3
Vremea se va răci și mai mult în următoarele zile. Meteorologii anunță când vom avea din...
Vladimir Putin face cu ochiul
4
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face...
Martina Ornea
5
Nicușor Dan a numit un nou consilier de stat. Cine este Martina Orlea, care a supervizat...
Mike Tyson s-a dus acasă să-și vadă soția și a avut o surpriză uriașă: ”Credeam că era vreun prieten al ei, nu era”
Digi Sport
Mike Tyson s-a dus acasă să-și vadă soția și a avut o surpriză uriașă: ”Credeam că era vreun prieten al ei, nu era”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Irineu Darau Congres Sibiu 2
Irineu Darău explică de ce decontează transportul ca parlamentar, deși are pază ca ministru: „Nu folosesc SPP permanent”
irineu darau
„Nepăsare spre inconştienţă”. Irineu Darău spune că a găsit „situaţii foarte grele” la unele companii de stat
ilie bolojan blurat
Irineu Darău a explicat care e varianta de guvern pe care nu o va vota: „Este linia mea roșie”. Ce spune despre strategia PNL-USR
2025-12-01 George Calin (8)
Ministrul Economiei Irineu Darău demontează „miturile” despre programul SAFE: „Peste 50% din producție va fi în România în mod direct”
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Încep consultările pentru formarea noului Guvern. Cu ce mandate merg partidele la Nicușor Dan, mâine, și ce-și dorește președintele
Recomandările redacţiei
Alexandra Capitanescu eurovision Inquam Photos George Calin  20262026-03-04-9154
Revoltă în R. Moldova după punctajul dat României la Eurovision: De...
victoria cusnir
„S-a cântat diferit”. O membră a juriului Eurovision din R. Moldova...
Trupe americane se antrenează la baza Mihail Kogălniceanu
„O harababură”. Cum a rămas Polonia în beznă în privința mutării...
DARA a câștigat Eurovision 2026, iar Bulgaria va organiza competiția de anul viitor.
Orașul din Bulgaria care a anunțat deja că vrea să găzduiască...
Ultimele știri
Cum ar putea crește PIB al României cu până la 40 de miliarde euro (studiu)
Vreme schimbătoare în toată țara. Meteorologii anunță ploi și furtuni în mai multe regiuni, dar temperaturile cresc din nou
„Era un tip cu un ciocan care îți lovea mașina”. Un robot bazat pe AI poate schimba anvelopele în jumătate din timpul necesar unui om
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce se schimbă pentru zodia ta după ce Marte intră în Taur, pe 18 mai. Berbecii atrag ceea ce merită, Racii...
Cancan
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este...
Fanatik.ro
Motivul din spatele deciziei Universității Craiova de a cere test antidoping pentru întreg lotul lui U Cluj...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Fotbalistul care va fi tată la doar 20 de ani. Iubita sa, cu 7 ani mai mare, a dat vestea cea mare
Adevărul
Surpriză de la ANAF - Introduce Inteligența Artificială pentru controale. Experții avertizează: „Apar...
Playtech
Cât este rezerva de aur a României. Motivul pentru care Mugur Isărescu o ține blocată
Digi FM
Ce ar fi descoperit Brigitte în telefonul lui Emmanuel Macron înainte de momentul viral din avion: "Te găsesc...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lucrul pe care puțini îl știu despre Alexandra Căpitănescu, artista care a scris istorie pentru România la...
Pro FM
Ce i s-a întâmplat lui Mihai Trăistariu imediat după ce a cântat în finala Eurovision, acum 20 de ani: "Mama...
Film Now
Secretul strălucirii lui Michelle Pfeiffer la aproape 70 de ani. Cum își menține lookul tineresc. „Mereu...
Adevarul
Maia Sandu acuză Rusia că încearcă să destabilizeze Republica Moldova prin pașapoartele rusești oferite în...
Newsweek
Vestea pe care pensionarii nu voiau să o audă. Ce se întâmplă cu pensiile anul acesta? „E ultimul avertisment”
Digi FM
Cine e personajul în alb care a apărut cu Alexandra Căpitănescu pe scena Eurovision 2026. Povestea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Sharon Stone a uimit asistența la Jimmy Kimmel după o absență de 10 ani. Cum arată actrița din „Basic...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...