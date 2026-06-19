Irineu Darău spune că Dominic Fritz va rămâne președintele USR cel puțin până în 2029: „Sistemul s-a speriat, i-ar pune talpă oricând”

Dominic Fritz va conduce USR cel puţin până în 2029, atât cât are mandatul dat de toţi membrii partidului prin vot universal, a declarat, vineri, preşedintele USR Braşov, Irineu Darău, care a menţionat că primarul Timişoarei „a unit USR şi l-a transformat în bine în doar un an de preşedinţie”, de aceea „sistemul s-a speriat şi i-ar pune talpă oricând şi oricum”.

„Dominic a făcut o echipă redutabilă la Timişoara şi a transformat oraşul în doar câţiva ani. A unit USR şi l-a transformat în bine în doar un an de preşedinţie. Iar sistemul s-a speriat, de aceea i-ar pune talpă oricând şi oricum. Nu ne vom lăsa intimidaţi de nimeni şi de nimic! Vom continua pe linia curajului şi vom susţine reforma profundă a statului. Indiferent cine e deranjat şi indiferent de riscuri, împreună vom merge până la capăt pe calea corectitudinii şi ne vom respecta misiunea de a transforma în bine viitorul copiilor noştri în România”, a transmis Darău, într-o postare pe rețelele sociale.

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Reacţia acestuia vine în contextul deciziei de joi a ÎCCJ care a confirmat, printr-o sentinţă definitivă, un raport al ANI prin care edilul USR al Timişoarei era găsit în conflict de interese administrativ.

În urma publicării deciziei ICCJ, Dominic Fritz a anunţat că îşi va continua activitatea politică şi administrativă şi că va duce la capăt mandatul de primar al Timişoarei, iar pentru a reconfirma sprijinul politic necesar exercitării funcţiei de preşedinte al partidului, va solicita un vot de încredere atât în Biroul Naţional al USR, cât şi la Congresul partidului programat în luna octombrie.

Editor : Ș.R.