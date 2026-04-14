Irineu Darău (USR), despre criza din Coaliție: Nu cred că cineva câştigă voturi din această instabilitate

BUCURESTI - USR - CONFERINTA - LEGILE EDUCATIEI - 18 APR 2023
Irineu Darău Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Economiei, Irinei Darău (USR), a afirmat, marţi seară, că nu înţelege cui foloseşte că, în aceste condiţii de criză globală, există ameninţarea de aruncare a ţării în şi mai mult haos. Darău a precizat că niciun partid din coaliţie nu câştigă voturi din această instabilitate politică.

Irineu Darău a afirmat, marţi seară, la Euronews, că ar fi bine să fie evitată orice fel de criză internă în acest context internaţional.

„Ceea ce zic eu, mai ales în ultima vreme, când vedeţi că, deşi suntem un an neelectoral, se agită scena politică, este că ar fi bine să evităm orice fel de criză internă, nenecesară. Pentru că trăim în vremuri destul de tulburi, nu trăim în vremurile de siguranţă globală, vedeţi că se schimbă de la săptămână la săptamână situaţia, nu putem prevedea ce se va întâmpla în Orientul Mijlociu şi ar fi absurd să mai adăugăm crize sau mini-crize naţionale, politice, la ce avem deja la nivel global”, a afirmat Irineu Darău, potrivit News.ro.

El a precizat că acest guvern a reuşit să ţină barca pe linia de plutire.

„Nu voi susţine vreodată că acest guvern a făcut totul perfect, dar are acest rezultat. România cheltuind aşa cum s-a cheltuit cu vreo 2 ani în urmă, cu nemiluita din banii publici, într-o situaţie de criză globală şi de criza combustibilului, cred că ar fi fost într-o situaţie extrem de gravă. Deci, măcar cred eu că este un rezultat bun pentru acest guvern, aşa multicolor cum este el, cu o coaliţie complicată, că a ţinut barca pe linia de plutire. Şi se vede, totuşi, putem să comparăm de la preţul combustibililor, dacă vreţi, creşterea preţurilor, până la această rezilienţă, se vede totuşi că rezistăm. Că nu suntem chiar o trestie în vânt”, a mai declarat ministrul Economiei.

El a precizat că, dacă va fi dărămat Guvernul, acest lucru va duce la pierderea a câteva luni din ceea ce înseamnă finalizarea programului SAFE şi finalizarea PNRR.

„Cred că sunt două feluri de crize, sau aşa le percep eu şi cred că aşa le percep şi cetăţenii. Această ameninţare perpetuă, vedem dacă la un dat va fi pusă în aplicare, că va fi dărâmat guvernul. Dacă se va întâmpla, după părerea mea, este o criză absolut nenecesară şi care va duce imediat la pierderea a una, două, poate trei luni în tot ce înseamnă, de exemplu, definirea programului SAFE, finalizarea PNRR, de unde mai trebuie să intre nişte miliarde în ţară, alte reforme începute, poate nu suficient de rapide, dar cui foloseşte să mai pierdem două-trei luni?”, a transmis ministrul Economiei.

El a adăugat că nu înţelege cui foloseşte această perioadă de instabilitate politică.

„Cred că în condiţiile acestea de criză sau de ameninţări globale, de incertitudine, faptul că, în loc să dăm cetăţenilor încredere, speranţă, o perspectivă împreună, aceste partide diferite, ameninţăm că aruncăm ţara în şi mai mult haos, eu nu înţeleg cui foloseşte. Întotdeauna mă întreb, cui foloseşte acest lucru? Nu cred că foloseşte, atât mai spun, nici măcar vreunui partid din coaliţie. Chiar cred că azi suntem cu doi ani înainte de alegeri şi nu cred că cineva din această coaliţii câştigă voturi din aceastã instabilitate”, a transmis Irineu Darău.

PSD ameninţă de luni bune cu ieşirea de la guvernare, decizia urmând a fi luată în urma consultării din 20 aprilie.

Top Citite
viktor orban peter magyar(1)
1
Rezultate alegeri Ungaria 2026: Partidul lui Peter Magyar este câștigător. Orban admite...
george simion
2
George Simion, după ce Viktor Orban a pierdut alegerile în Ungaria: Cum va arăta viitorul?
Hungary Election
3
Peter Magyar, liderul Tisza, câștigător al alegerilor din 2026: „Ne-am recâştigat ţara...
Peter Magyar
4
Magyar afirmă că a cere Ucrainei să cedeze teritorii este un lucru „nedemn”: „Dacă Rusia...
simion aur inquam george calin
5
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Te-ar putea interesa și:
radu oprea face declaratii
Secretarul general al Guvernului: Executivul trebuia să ia mai devreme măsurile de relansare economică. Începe să fie prea târziu
FED REDACTIE ORA 21 271025 EMBD11_23773
Kelemen Hunor, despre o conciliere între PNL şi PSD: Până în ultima clipă există speranţă, şansa că se va găsi o soluţie de compromis
Președintele USR Dominic Fritz
„Felicitări, Ungaria. Bine ai revenit acasă”. Mesajul președintelui USR după alegerile din țara vecină
Preşedintele Nicuşor Dan alături de preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Virgiliu Nanu, şi de primarul comunei Cornu, Cornel Nanu
Nicușor Dan, prezent la Mănăstirea Cornu în Vinerea Mare, alături de primarul localității și președintele CJ Prahova, membri PSD
colaj foto cu pandaru si negrutiu
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Vrea PSD să iasă de la guvernare sau doar să-l schimbe pe Ilie Bolojan?
Recomandările redacţiei
profimedia-1014922861
„Cel mai valoros atu regional”. De ce este gruparea Hezbollah...
rafinaria petrotel lukoil
Undă verde pentru redeschiderea rafinăriei Petrotel Lukoil. Bogdan...
traian basescu peter magyar
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a...
mohammed-bin-salman-profimedia-0487342487
„Poarta Lacrimilor”, în pericol. Arabia Saudită presează SUA să...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski: Trimișii lui Donald Trump „sunt în permanenţă în discuţii cu Iranul şi nu au timp pentru Ucraina”
Președintele clublului Napoli vrea reprize de 25 de minute în fotbal. Ce modificări propune, pentru a face acest sport mai atractiv
Se simte bine Trump? Experții avertizează că „narcisismul” și „nesiguranța” îl copleșesc, după vorbele grele aruncate Iranului și papei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii intră într-o perioadă de transformare până la finalul lunii aprilie 2026. Totul începe să se așeze
Cancan
Câți bani a primit un șofer Uber din București, pentru o cursă de 785 lei, în a doua zi de Paște
Fanatik.ro
Marius Șumudică a vorbit despre posibilitatea de a reveni la Rapid din vară: „Mereu am avut o relaţie bună cu...
editiadedimineata.ro
Peste 1000 de influenceri din America Latină, instruiți să răspândească propaganda rusă
Fanatik.ro
Care a fost clubul de top din România ”cel mai bogat din Europa de Est” în 1990: ”Avea 20 de milioane de...
Adevărul
Noul ministru al Educației nu știe care este media de promovare la Bacalaureat. Greșeala repetată de două ori...
Playtech
Motivul pentru care zborurile din București sunt mai scumpe decât cele din capitalele alăturate. Diferențele...
Digi FM
A rupt tăcerea după 40 de ani. Actrița Anna Széles, dezvăluiri despre divorțul de Florin Piersic: „Sufeream...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un senator, legendă a fotbalului, părăsit de iubita cu 35 de ani mai tânără! Motivul total neașteptat
Pro FM
Pepe, tată pentru a patra oară. Soția lui a născut în a doua zi de Paște: "Dumnezeu ne-a binecuvântat cu...
Film Now
După trei divorțuri, Robin Wright și-a găsit marea dragoste într-un pub din Anglia. Motivul pentru care...
Adevarul
„Caut o țară liniștită”. O comediantă americană „cere azil” la Ambasada României
Newsweek
Instanța a decis dacă stagiul de cotizare suplimentar pentru grupe e contributiv. Veste proastă la pensie
Digi FM
Cine e politicianul care a dansat de bucurie după înfrângerea lui Viktor Orban. Imaginile au devenit virale
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce să faci dacă ai mâncat prea mult de Paște. Soluții simple pentru a-ți reveni rapid
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Are șapte copii și sunt totul pentru el. Robert De Niro, cu partenera sa și fiica lor de 3 ani. Imagini rare...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...