Irineu Darău (USR), despre criza din Coaliție: Nu cred că cineva câştigă voturi din această instabilitate

Ministrul Economiei, Irinei Darău (USR), a afirmat, marţi seară, că nu înţelege cui foloseşte că, în aceste condiţii de criză globală, există ameninţarea de aruncare a ţării în şi mai mult haos. Darău a precizat că niciun partid din coaliţie nu câştigă voturi din această instabilitate politică.

Irineu Darău a afirmat, marţi seară, la Euronews, că ar fi bine să fie evitată orice fel de criză internă în acest context internaţional.

„Ceea ce zic eu, mai ales în ultima vreme, când vedeţi că, deşi suntem un an neelectoral, se agită scena politică, este că ar fi bine să evităm orice fel de criză internă, nenecesară. Pentru că trăim în vremuri destul de tulburi, nu trăim în vremurile de siguranţă globală, vedeţi că se schimbă de la săptămână la săptamână situaţia, nu putem prevedea ce se va întâmpla în Orientul Mijlociu şi ar fi absurd să mai adăugăm crize sau mini-crize naţionale, politice, la ce avem deja la nivel global”, a afirmat Irineu Darău, potrivit News.ro.

El a precizat că acest guvern a reuşit să ţină barca pe linia de plutire.

„Nu voi susţine vreodată că acest guvern a făcut totul perfect, dar are acest rezultat. România cheltuind aşa cum s-a cheltuit cu vreo 2 ani în urmă, cu nemiluita din banii publici, într-o situaţie de criză globală şi de criza combustibilului, cred că ar fi fost într-o situaţie extrem de gravă. Deci, măcar cred eu că este un rezultat bun pentru acest guvern, aşa multicolor cum este el, cu o coaliţie complicată, că a ţinut barca pe linia de plutire. Şi se vede, totuşi, putem să comparăm de la preţul combustibililor, dacă vreţi, creşterea preţurilor, până la această rezilienţă, se vede totuşi că rezistăm. Că nu suntem chiar o trestie în vânt”, a mai declarat ministrul Economiei.

El a precizat că, dacă va fi dărămat Guvernul, acest lucru va duce la pierderea a câteva luni din ceea ce înseamnă finalizarea programului SAFE şi finalizarea PNRR.

„Cred că sunt două feluri de crize, sau aşa le percep eu şi cred că aşa le percep şi cetăţenii. Această ameninţare perpetuă, vedem dacă la un dat va fi pusă în aplicare, că va fi dărâmat guvernul. Dacă se va întâmpla, după părerea mea, este o criză absolut nenecesară şi care va duce imediat la pierderea a una, două, poate trei luni în tot ce înseamnă, de exemplu, definirea programului SAFE, finalizarea PNRR, de unde mai trebuie să intre nişte miliarde în ţară, alte reforme începute, poate nu suficient de rapide, dar cui foloseşte să mai pierdem două-trei luni?”, a transmis ministrul Economiei.

El a adăugat că nu înţelege cui foloseşte această perioadă de instabilitate politică.

„Cred că în condiţiile acestea de criză sau de ameninţări globale, de incertitudine, faptul că, în loc să dăm cetăţenilor încredere, speranţă, o perspectivă împreună, aceste partide diferite, ameninţăm că aruncăm ţara în şi mai mult haos, eu nu înţeleg cui foloseşte. Întotdeauna mă întreb, cui foloseşte acest lucru? Nu cred că foloseşte, atât mai spun, nici măcar vreunui partid din coaliţie. Chiar cred că azi suntem cu doi ani înainte de alegeri şi nu cred că cineva din această coaliţii câştigă voturi din aceastã instabilitate”, a transmis Irineu Darău.

PSD ameninţă de luni bune cu ieşirea de la guvernare, decizia urmând a fi luată în urma consultării din 20 aprilie.

