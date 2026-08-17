Irineu Darău (USR), despre întâlnirea Bolojan - Tănăsescu: Nu cred că în clădirea Parlamentului poţi să ascunzi vreo întâlnire

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău (USR), a declarat, luni seară, că întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan şi preşedintele CCR, Simina Tănăsescu, nu a fost ascunsă, având în vedere că „s-a trecut pe lângă presă”. El a menţionat că în Parlament nu se pot ascunde întâlniri.

„Eu cred că a fost o coincidenţă nefericită. Pe de altă parte, trebuie remarcat un lucru şi este factual. N-a fost o întâlnire ascunsă, eu înţeleg că s-a trecut pe lângă presă”, a declarat Irineu Darău, luni seară, la Euronews, referindu-se la întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan şi preşedintele CCR, Simina Tănăsescu, scrie News.ro.

Ministrul interimar al Economiei a precizat că în Parlament nu se pot ascunde astfel de întâlniri.

„Poate că situaţia n-a fi gestionată perfect, dar nu cred că în clădirea Parlamentului, din proprie experienţă, pot să ascunzi vreo întâlnire. Deci cred că dacă cineva vrea să se întâlnească pe ascuns, o făcea altfel. Pe de altă parte, apropo de măsură şi dublă măsurã. Îmi amintesc foarte bine când doi judecători, dacă îmi amintesc bine, de la Curtea Constituţională, intrau în biroul lui Ciolacu şi atunci nu s-au cerut demisii şi alte lucruri. Încă o dată. Cu siguranţă se putea comunica mai bine, cu siguranță a fost o coincidenţă nefericită, dar sunt convins că în clădirea Parlamentului nu te întâlneşti cu nimeni când vrei să ascunzi ceva”, a spus Darău.

Irineu Darău a adăugat că sediul CCR este într-o aripă a Senatului.

„Ştiu că sediul Curţii Constituţionale este într-o aripă a Senatului, lipită de Senat (...) în rest, sunt convins sau sper că cele două persoane implicate, premierul şi doamna judecător, vor da răspunsurile potrivite”, a adăugat Darău.

La finalul săptămânii trecute, presa a relatat despre o întâlnire secretă a liderului PNL, premierul Ilie Bolojan, cu Simina Tănăsescu, preşedintele CCR, în biroul preşedintelui Senatului, liberalul Mircea Abrudean. Întâlnirea nu a fost anunţată oficial şi au existat speculaţii conform cărora o posibilă temă de discuţie a fost Legea integrităţii, care a fost contestată de PNL-USR, dar şi de către preşedintele Nicuşor Dan şi care urma să fie discutată luni.

Simina Tănăsescu a respins „ferm şi categoric” orice speculaţie privind discutarea cauzelor aflate pe rolul Curţii în afara cadrului strict legal.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), Consiliul Superior al Magistraturii şi preşedinţii curţilor de apel, tribunalelor şi judecătoriilor din România au transmis mesaje în care solicitau clarificarea „imediată şi completă” a circumstanţelor în care a avut loc întrevederea dintre preşedintele CCR şi premierul demis Ilie Bolojan.

Curtea Constituţională a României (CCR) a transmis, duminică seară, că întâlnirile preşedintelui Curţii Constituţionale cu reprezentanţi ai autorităţii executive au ca obiect exclusiv aspecte care ţin de buna organizare, administrare şi desfăşurare a activităţii instituţiei, în limitele competenţelor prevăzute de lege.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a avut, luni, prima reacţie în ceea ce priveşte întâlnirea cu preşedintele CCR, Simina Tănăsescu: „De multe ori, se încearcă să se facă din ţânţar armăsar. Suntem într-un caz de genul acesta în care se încearcă această schemă”.

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Editor : B.E.