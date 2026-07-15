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Exclusiv Irineu Darău (USR): PSD are acest păcat originar. Dacă vor să își recâștige credibilitatea, nu au cum să vină cu șantaje

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Irineu Darău. Foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu
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Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a declarat, miercuri, la Digi24, că „PSD are acest, păcat originar”. „Au semnat ceva, l-au încălcat de câteva ori acel protocol și apoi ei spun că tot noi ar trebui să mai facem ceva”, a mai spus liderul din USR.

„Noi nu ne facem calculele în funcție de alegeri din 2028. Noi știm un lucru: acum, peste două luni, peste șase luni, țara aceasta trebuie guvernată în spiritul unei rațiuni care s-a aplicat până acum. Adică să nu mai spargem pușculița și să cheltuim bani publici pe lucruri inutile, să nu mai crească deficitul către 10% cum a făcut Ciolacu, să nu cădem rating-ul agențiilor de rating și așa mai departe. Asta e, pe de o parte, o prioritate a noastră. Vrem, împreună cu PNL și UDMR, să putem continua aceste politici o perioadă, pentru că, altfel, România va trece prin ce a trecut acum câțiva ani, se va sparge pușculița și oamenii vor suferi, pentru că practic tot efortul acesta de reechilibrare bugetară va fi fost degeaba. 

În al doilea rând, acum văd la PSD o retorică în care dau vina pe toată lumea, dar nu-și recunosc vina lor principală. Au dărâmat doar un guvern împreună cu extremiștii de la AUR, dar au rupt un protocol. PSD are acest, dacă vreți, păcat originar. Au semnat ceva, l-au încălcat de câteva ori acel protocol prin moțiunea anti-Diana Buzoianu, prin moțiunea de cenzură și apoi ei spun că tot noi ar trebui să mai facem ceva. 

Nu este o chestiune de orgoliu, cât este o revenire la normal. PSD, prin acel protocol, nu avea premier până în aprilie-mai 2027. PSD nu poate să ceară nimic de la nimeni. Ei, singuri, au dărâmat un guvern. Dacă vor să își recâștige credibilitatea, nu au cum să vină cu șantaje și cu condiții unilaterale”, arată Irineu Darău. 

El de asemenea acuză că „după două luni de sesiune, mai și iunie, în care parlamentarii erau la muncă, ce legi fundamentale, de exemplu, pentru PNRR, s-au livrat atunci”. 

„Personal, cred că acest timp de peste vară și poate septembrie ar trebui să fie o perioadă în care se mai poate găsi o soluție, dar cred că soluția începe din Parlament, pentru că eu vă întreb cum se pot construi niște guverne sau o înțelegere, chiar și cu rotativă, dacă, până una-alta riscăm să pierdem 5 miliarde, 6 miliarde de euro, pentru că unii nu se înțeleg în Parlament să treacă niște legi. Și ieri am văzut și că se iese la televizor și se spune că nu contează PNRR, PSD are puterea cum era pe vremuri, pentru că putem, pentru că pot, eventual distrug. 

Nu cumva pentru PSD și Grindeanu totul e un joc. Dacă vor să facă treabă serioasă, să vină în Parlament să facă sesiune extraordinară, să discute între grupurile parlamentare, pentru că ceasul ticăie, mai sunt 45 de zile până la finalul PNRR. Nu ne putem juca cu asta, ăsta nu-i subiect de declarații politice”, susține liderul din USR.

Citește și: Social-democrații cer Guvernului „să accepte condițiile puse de PSD” în schimbul votului pentru legile din PNRR 

Editor : Alexandru Costea

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