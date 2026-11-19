Apel inedit și controversat al organizației de tineret TSD Sector 1: tinerii social-democrați au vrut să profite de popularitatea jocului GTA 6 pentru a atrage oameni noi în partid. Totuși, asocierea a dus la interpretări.

În postarea de pe pagina de Facebook a TSD S1, membrii organizației de tineret au fost integrați în posterul oficial al jocului, care, în traducere liberă, înseamnă „Furt calificat de automobile”.

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Reacțiile au curs pe rețelele sociale, iar internauții s-au amuzat de asocierea cu o organizație a social-democraților a jocului în care protagoniștii sunt bandiți și hoți de mașini.

Comentariile precum „gura păcătosului adevăr grăiește” sau „prima comunicare onestă a PSD din istorie” au curs în online.

Editor : M.B.