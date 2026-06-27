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Isaac Herzog, președintele Israelului, vine luni în România. Agenda vizitei oficiale: discuții la Cotroceni, mesaj pentru Parlament

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Isaac Herzog la o conferinta de presa
Președintele israelian Isaac Herzog. Foto: Profimedia Images
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Preşedintele Israelului, Isaac Herzog, se va afla în vizită oficială în România, la invitaţia preşedintelui Nicuşor Dan, ocazie cu care luni va fi primit la Palatul Cotroceni. De asemenea, va participa la ceremoniile dedicate comemorării a 85 de ani de la Pogromul de la Iaşi. Herzog ar urma să adreseze un mesaj plenului Parlamentului.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, îl va primi luni, 29 iunie 2026, la Palatul Cotroceni, pe preşedintele Statului Israel, Isaac Herzog, cu ocazia vizitei oficiale pe care acesta o efectuează în România, la invitaţia şefului statului român. Vizita are loc şi în contextul participării Preşedintelui israelian la ceremoniile dedicate comemorării a 85 de ani de la Pogromul de la Iaşi. Vizita Preşedintelui Isaac Herzog se înscrie în dinamica foarte bună a relaţiilor bilaterale şi reflectă angajamentul comun pentru consolidarea cooperării dintre cele două state, ambiţie reconfirmată prin frecvenţa crescută a contactelor la nivel înalt din ultimii ani. Momentul evidenţiază soliditatea relaţiei dintre România şi Israel, fundamentată pe cooperare politică şi economică extinsă şi pe legături interumane profunde”, informează sâmbătă Administraţia Prezidenţială.

Primirea Preşedintelui Statului Israel, Isaac Herzog, la Palatul Cotroceni este programată luni, la ora 10.00, când vor avea loc convorbiri tête-à-tête, convorbiri oficiale, declaraţii de presă comune şi un dejun oficial.

Pe agenda discuţiilor celor doi şefi de stat se vor regăsi modalităţile de dezvoltare şi aprofundare a relaţiilor bilaterale în toate domeniile de interes comun, cu accent pe dezvoltarea parteneriatului economic şi a cooperării în materie de securitate şi apărare.

„Vor fi abordate, de asemenea, teme ale cooperării sectoriale, inclusiv educaţia despre Holocaust şi măsurile de combatere a antisemitismului în România, precum şi dezvoltarea schimburilor culturale şi a contactelor interumane. O atenţie deosebită va fi acordată evoluţiilor recente din vecinătatea României şi regiunea Mării Negre, respectiv din Orientul Mijlociu, cu accent pe impactul acestora asupra securităţii din cele două regiuni şi a economiei globale”, transmite Preşedinţia.

La ora 17.00, Herzog se va adresa plenului Camerelor reunite ale Parlamentului. La şedinţă vor fi invitaţi şefii misiunilor diplomatice ale statelor membre ale Uniunii Europene, ale Ucrainei şi Republicii Moldova. De asemenea, la această şedinţă vor participa şi invitaţi ai ambasadei Statului Israel la Bucureşti

Editor : B.E.

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