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Video „Își vor căuta de muncă în altă parte”. Ce spune Marian Neacșu despre soarta „clientelei de partid” după reforma companiilor de stat

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Marian Neacsu
Marian Neacșu. Foto: Inquam Photos/ George Călin
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PSD anunță reorganizarea mai multor instituții și companii de stat începând cu luna martie a anului viitor. Măsura ar urma să ducă și la concedieri importante din aparatul de stat, cărora liderul PSD Marian Necașu le promite sprijin pentru reconversie profesională. Cât despre clientela politică care există instituții și companii, vicepremierul spune că va trebui să-și caute de muncă în altă parte.

Reporter: Ce se va întâmpla cu clientela de partid? 

Marian Neacșu: „Probabil că își va căuta de muncă....dacă și acolo unde există. Iarăși o chestiune împotriva am luptat dintotdeauan...generalizarea. Haideți să nu generalizăm. Probabil că sunt și unele cazuri, de puterea exemplului, evident că aceste chestii se vor restrânge la minim sau vor dispărea”. 

Reporter: Ne puteți spune dacă acum există clientelă de partid? 

Marian Neacșu: „Nu pot să vă spun, că nu a fost un scop al meu. Am avut cu totul alte lucruri de făcut”. 

Reporter: Nu puteți sau nu știți dacă există clientelă de partid la vârful companiilor de stat? 

Marian Neacșu: „Nu, nu știu. N-am avut o astfel de preocupare. Dacă va fi determinată prin machetele pe care le supun și informațiile pe care le vom avea, să fiți convinși că vor merge să-și caute de muncă în altă parte”. 

Reforma guvernamentală a companiilor de stat va începe cu un comitet interministerial anunțat de vicepremierul Neacșu. Acest comitet va analiza care sunt companiile și instituțiile ce se pot reorganiza sau desființa, potrivit liderului PSD din Guvern. 

Inițial, Sorin Grindeanu spunea că această reformă ar urma să fie adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului, în luna decembrie, înainte de crearea bugetului de stat pe 2027. Însă, Marian Neacșu, responsabil de reformarea companiilor, a dat un termen pentru începutul lunii martie 2027, pentru că Guvernul nu are toate datele. 

PSD a mai încercat această reformă, Marian Neacșu spunând, în conferința de presă luni, că nu s-a putut face până acum, pentru că erau într-o coaliție de guvernare în care e mai dificil de luat o decizie. 

Ministerul Agriculturii ar trebui să aibă cele mai multe comasări și reorganizări pentru reducerea costurilor. 

De asemenea, la Ministerul Transporturilor, unde Sorin Grindeanu a fost ministru, dar și la Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății sunt așteptate aceste reorganizări. Astfel, ar urma ca șefi și angajați din aceste instituții să fie dați afară. 

Editor : A.C.

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