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Ivan nu vede reformele lui Bolojan, dincolo de a da afară 2 şoferi de buldoexcavatoare pe la nişte primării şi 3 ospătari de la Guvern

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Prim-ministrul Ilie Bolojan și Bogdan Ivan, fostul ministrul al Energiei. Sursa foto: Facebook/Ilie Bolojan
Prim-ministrul Ilie Bolojan și Bogdan Ivan, fostul ministrul al Energiei. Sursa foto: Facebook/Ilie Bolojan
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Prim-vicepreşedintele PSD Bogdan Ivan îl ironizează pe fostul său şef de la Guvern, premierul demis Ilie Bolojan. „Domnul Ilie Bolojan în afară de a da afară doi şoferi de buldoexcavatoare pe la nişte primării şi trei ospătari din Guvern, eu nu ştiu să găsesc (vreo reformă - n.r.)”, afirmă Ivan. El îi cere lui Bolojan să spună ”cu nume şi prenume cine din PSD i-a blocat viziunea înfloritoare a acestui corn al abundenţei pentru România”.

„Referitor la declaraţiile domnului Bolojan, dacă facem un sondaj în rândul oamenilor şi dacă îi întrebăm pe cei mai informaţi să spună măcar o reformă pe care a făcut-o domnul Ilie Bolojan în afară de a da afară doi şoferi de buldoexcavatoare pe la nişte primării şi trei ospătari din Guvern, eu nu ştiu să găsesc. Concret şi măsurabil, dacă ar fi să luăm asta”, a afirmat Bogdan Ivan, luni seară, la TVR Info, potrivit News.ro.

Liderul social-democrat i-a cerut premierului demis să indice cine i-a „blocat viziunea” pe care o are pentru bunăstarea României.

„Şi doi: dacă tot spune că PSD blochează, să vină să spună public: unde, cine, cu nume şi prenume, din PSD i-a blocat viziunea înfloritoare a acestui corn al abundenţei pentru România, care poate domnia sa vedea când visa. Nu sunt critic faţă de domnul Bolojan, ci faţă de acţiunile domniei sale”, a adăugat Bogdan Ivan.

Editor : B.E.

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