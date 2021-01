Ivan Patzaichin, atacat violent din interiorul USR PLUS, după ce fusese desemnat de Cioloș în grupul pentru Delta Dunării

Ivan Patzaichin se retrage din grupul consultativ propus de USR PLUS pentru stabilirea conducerii executive a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, declarându-se surprins de violenţa atacurilor la adresa sa pe acest subiect. Patzaichin a fost atacat chiar din interiorul USR PLUS.

Președintele organizației USR PLUS Sulina l-a criticat pe fostul canoist român despre numirea căruia a spus echivalează cu „lupul paznic la oi”. Mesajul a fost scris chiar pe pagina copreședintelui USR PLUS, Dacian Cioloș, care a anunțat decizia de a-l coopta pe Patzaichin în grupul consultativ pentru Delta Dunării.

Mirel Constantin, președintele USR Sulina a mai scris despre Patzaichin că „este prietenul ciumei roșii”. „USR PLUS Tulcea are om pentru această funcție politică. Pentru ce apelează USR PLUS la astfel de tertipuri din care nu va câștiga nimic? Noi, membrii USR PLUS din Deltă ne simțim dezamăgiți de faptul că nu am fost consultați”, a mai scris Mirel Constantin.

Ivan Patzaichin a anunțat că se retrage din grupul consultativ din cauza atacurilor violente, după ce inițial acceptase, la propunerea USR PLUS să facă parte din comitetul care urma să stabilească cine va ocupa funcția de guvernator al Deltei.

„Cred foarte tare în ideea de a decide transparent, printr-un proces de consultare, cine să fie guvernatorul ARBDD. Tocmai de aceea am acceptat să fiu parte din acest proces, însă am fost surprins de violența atacurilor la adresa mea pe acest subiect. Sunt mulți oameni de calitate în Tulcea, și sunt convins că vor găsi posibilitatea de a colabora și fără mine. Așa că mă voi retrage din această activitate. Eu n-am avut niciodată alte interese decât de a contribui la dezvoltarea Deltei și la bunăstarea oamenilor săi. Nu doresc să trebuiască să dovedesc mereu și mereu acest lucru, sau prin prezența mea să pun în pericol acest proces. Sper să continue această consultare, să ducă la rezultate frumoase și le doresc succes celor ce o vor duce la bun sfârșit”, a scris Patzaichin, într-un mesaj pe Facebook.

Alianţa USR PLUS a propus vineri un proces transparent şi consultativ pentru stabilirea conducerii executive a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD), responsabilitate care a revenit Alianţei după negocierile cu partenerii de coaliţie.

