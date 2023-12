George Simion nu a lăsat fără răspuns anunțul Dianei Șoșoacă privind plângerea penală pe care a depus-o împotriva liderului AUR, după scandalul și violențele din Parlament. Simion afirmă că nu a lovit-o pe Șoșoacă „nici cu palma, nici cu pumnul”, spunând că niciun „bărbat sănătos la cap” nu ar vrea s-o agreseze pe senatoare. El se compară cu Isus în templu și spune că tarabele „regimului Ciolacu” trebuie dărâmate, iar pe Diana Șoșoacă o acuză că este „unealta PSD-ului”.

„Isus când a intrat în templu (...) și a văzut ce se întâmplă acolo și toate chioșcurile, toate tarabele, a pus mâna și le-a dărâmat taraba. Asta avem și noi de făcut cu chioșcurile regimului Ciolacu”, a spus George Simion într-un mesaj video transmis miercuri seară pe Facebook.

El o acuză pe Diana Șoșoacă, cu care a avut altercație în Parlament la dezbaterile privind legea bugetului de stat, că este o „unealtă” a PSD și afirmă că nu a lovit-o și nu a amenințat-o că o agresează sexual.

„Au trimis-o pe Şoşoacă, ca o unealtă, să ne strice protestul, cum o face de doi ani de zile. Și acum marea avocată a scris o plângere de te doare mintea (...), a depus-o împotriva mea astăzi că, vezi Doamne, am şantajat-o, am agresat-o sexual, am lovit-o. N-am lovit-o nici cu palma, nici cu pumnul. Ea face ce face de doi ani de zile: atacă AUR, nu atacă PSD-ul, nu atacă PNL-ul, nu atacă sistemul”.

George Simion susține că nu se va întâmpla nimic cu plângerea penală depusă de Diana Șoșoacă împotriva lui.

„Eu am încercat să o ocolesc, să îmi văd de protestul meu (...). Nu regret absolut nimic din ziua de ieri și n-a lovit-o, n-a agresat-o, nu cred că e vreun bărbat sănătos la cap care să vrea s-o agreseze. (...) Mă întreba: Ce faci, mă agresezi? Nu, ea mă agresa. Și-am întrebat-o: Cum, te agresez sexual? N-o să se întâmple nimica cu așa-zisa ei plângere și cu așa-zisele ei minciuni. E o altă unealtă și o altă slugă a PSD-ului. Dar sistemul ăsta trebuie bătut și o să fie bătut și tarabele lor o să fie răsturnate în 2024, că pe liniște nu mai merge”, a mai afirmat George Simion.

Editor : Bogdan Păcurar