Live TV

Curtea Constituțională a amânat sesizarea lui Grindeanu privind OUG SAFE. Liderul PSD îl acuză pe Bolojan de conflict constituțional

Data actualizării: Data publicării:
intrarea in sala CCR
Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Ce s-a întâmplat Cum a comentat Bolojan

Judecătorii Curții Constituționale au analizat astăzi cererea lui Sorin Grindeanu privind un posibil conflict constituțional între Guvern și Parlament, după ce Executivul a adoptat OUG privind programul SAFE chiar dacă a fost demis. Ședința a început de la ora 12:00, iar la scurt timp după CCR a decis să amâne decizia. Ședința va fi reluată peste o săptămână. 

ACTUALIZARE Curtea Constituțională a amânat decizia privind sesizarea liderului PSD pentru 18 iunie, au declarat surse din cadrul CCR pentru Digi24.ro. 

Știrea inițială

Liderul PSD, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, acuză un conflict între Guvern și Parlament pentru că Executivul a discutat ordonanța de urgență care vizează investițiile din programul SAFE după ce a fost demis, având atribuții limitate. Sorin Grindeanu a sesizat CCR, după ce social-democrații îi ceruseră lui Mircea Abrudean, președintele Senatului, să inițieze el acest demers.

Mai exact, Sorin Grindeanu susține că Guvernul ar fi adoptat ilegal ordonanța după ce a fost demis prin moțiune de cenzură și cere Curții să constate dacă au fost depășite limitele constituționale.

„Adoptarea şi publicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2026 în intervalul 5-8 mai 2026 – după adoptarea moţiunii de cenzură la data de 5 mai 2026 – a constituit un abuz de drept public”, spune Grindeanu în solicitarea depusă pe 20 mai.

Ce s-a întâmplat

Proiectul care viza investițiile în apărare a fost adoptat inițial de Cabinetul Bolojan în data de 4 mai, adică cu doar o zi înainte să treacă moțiunea de cenzură. Din cauza unor modificări, ordonanța avea nevoie de un nou aviz de la Consiliul Legislativ, care a venit după demiterea Guvernului.

Executivul a repus OUG pe ordinea de zi în data de 8 mai, când a fost adoptată forma modificată. 

O dată demis, Guvernul nu mai are dreptul să emită Ordonanțe de Urgență.

Cum a comentat Bolojan

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, la finalul lunii trecute, că sesizarea pe care preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a făcut-o la Curtea Constituţională reprezintă „o acţiune de imagine”.

„Sunt acţiuni de imagine pe care le derulează PSD în aceste zile, ca să îşi acopere neputinţa de a veni cu soluţie, după ce au generat căderea guvernului, o acţiune iresponsabilă care nu face bine României. Când faci un astfel de lucru, trebuie să vii cu o soluţie. Ca să acopere această lipsă de soluţie, fac această gălăgie", a afirmat Bolojan la B1Tv.

Aceeași ordonanță a fost atacată la CCR și de AUR, SOS și PACE, dar judecătorii Curții au respins sesizarea. 

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
eugen tomac nicusor dan cotroceni
1
Kelemen Hunor: Avea dreptate Nicușor Dan când a venit cu Eugen Tomac. Partidele nu au...
accident tir-constanta-politie locala colaj
2
Un polițist local i-a dat cu spray lacrimogen și l-a lovit cu picioarele pe șoferul...
grafic crestere bani
3
Reacție în lanț a băncilor după amenzile din dosarul ROBOR. Ce spun BT, BCR, BRD...
INSTANT_COTROCENI_DAN_RUTTE_NAWROCKI_30_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
4
Planul B de guvernare. Ce nume de premier ia în calcul Nicușor Dan dacă Executivul condus...
vladimir putin la birou
5
Panică la Kremlin. Serviciile secrete au oprit camerele de supraveghere din jurul lui...
Macabru! Ce înseamnă 168, numărul afișat de toți jucătorii din Iran la sosirea la Cupa Mondială
Digi Sport
Macabru! Ce înseamnă 168, numărul afișat de toți jucătorii din Iran la sosirea la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Eugen Tomac, premierul desemnat, și Nicușor Dan.
Eugen Tomac se întâlnește azi cu Nicușor Dan. Ce vor discuta cei doi (surse)
BUCURESTI - PARLAMENT - EURGEN TOMAC - CONSULTARI PARTIDE- 9 IUN
Eugen Tomac neagă că-și va depune mandatul: Fac apel la vigilență. Avem nevoie să rămânem uniți și concentrați pe același scop
INSTANT_TOMAC_PNL_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Numele care lipsesc din schița Guvernului Tomac: ce portofolii nu au încă un ministru. Secretar de stat, propus la MIPE (surse)
INSTANT_TOMAC_PNL_09_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Eugen Tomac s-a consultat marți cu partidele mai mici din Parlament și a încheiat ziua negând un „zvon” că și-ar depune mandatul
Siegfried Mureşan
Lider PNL: „Să nu ne lăsăm păcăliți de PSD. Și-au plasat oamenii în poziții cheie și pretind că sunt nefericiți”
Recomandările redacţiei
cos cu alimente de baza
Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost...
EP-184287C_Plenary_5_EIB
Nicu Ștefănuță cere Comisiei Europene un mecanism rapid de...
Cursă Tarom
Oana Gheorghiu, despre situația TAROM: Singurul an cu profit „a venit...
Nicușor Dan și Eugen Tomac.
„Nicușor Dan și-a încălcat grosolan propriul principiu”, acuză...
Ultimele știri
„Proiectul Icarus”. Un pilot este acuzat că a zburat 17 ani fără licență, timp în care a operat peste 900 de zboruri
Patriarhul rus, Kirill, inclus pe lista sancțiunilor Uniunii Europene. De ce decizia a fost luată abia acum
SUA cer țărilor europene să impună restricţii de călătorie mai stricte, pentru a combate răspândirea virusului Ebola
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Au crescut-o ca pe propria fiică. După 14 luni, familia a aflat că "fetița" avea de fapt 37 de ani și un...
Cancan
Cu ce boală fusese diagnosticat Alexandru, medicul mort la Floreasca? Ultima discuție cu un coleg te va lăsa...
Fanatik.ro
Cristi și Adelina Chivu l-au nășit la Mykonos pe milionarul român! Evenimentul a fost organizat în mare secret
editiadedimineata.ro
Imigrația, alegerile și inteligența artificială au dominat dezinformarea din Spania și Portugalia. Ce...
Fanatik.ro
Cum a reacționat Răzvan Lucescu în momentul în care a primit cea mai grea întrebare legată de tatăl său...
Adevărul
Cum verifici online dacă ai datorii la ANAF în 2026. Pașii pe care trebuie să îi urmezi
Playtech
Orașul românesc care renaște la granița cu războiul. Cum a devenit un punct-cheie pentru Europa
Digi FM
Loredana Groza și Fuego, "întâlnire pe nevăzute la piață". Ce au cumpărat cei doi artiști de la tarabele cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Și-a distrus cariera "în dormitor" și a spus tot: "Când pășeam pe teren, nu mai aveam forță în picioare"
Pro FM
„Palermo nu este de închiriat!” Dua Lipa a blocat centrul orașului pentru nunta ei de lux, iar acum vrea să...
Film Now
Julie Newmar, Catwoman din anii ’60, declarații surprinzătoare: „Bărbații ar trebui să conducă industria...
Adevarul
„Războiului stelelor”. Sateliți militari ruși s-au apropiat de unul comercial finlandez care furnizează...
Newsweek
Tomac anunță mai mulți bani pentru pensii. Indexarea costă 2.000.000.000€. De unde îi poate lua?
Digi FM
Turistă revoltată de suma plătită pentru două înghețate la Roma: „Capcană pentru turiști”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Apa alcalină, noul "elixir al sănătății" promovat de vedete. Ce spun medicii despre beneficiile reale și...
Digi Animal World
Câinele tău are peste 5 ani? Cele cinci reguli de aur care îi pot prelungi viața
Film Now
Are 70 de ani, a devenit mamă la 46, dar nu regretă. Geena Davis: „Sunt fericită că am avut copii târziu...
UTV
Anca Dinicu și Georgian Păun s-au despărțit. Actrița a făcut anunțul la un an și jumătate după ce a devenit...