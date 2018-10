Jurnalistă din Teleorman: Viorica Dăncilă cu siguranță nu e omul pe care îl vedeți la televizor

Carmen Dumitrescu, jurnalistă, scriitoare și co-fondatoare a publicației locale Liber în Teleorman, a fost invitata lui Cătălin Striblea în cadrul emisiunii sale de interviuri online, pe pagina de Facebook Digi FM, și ON-Air, în fiecare duminică, pe Digi FM.

Carmen Dumitrescu este jurnalista din Teleorman căreia nu îi este frică să sape după informații despre Liviu Dragnea, PSD și orice ține de politică, chiar dacă primește amenințări.

„Am primit telefoane asumate cu amenințări. <Potolește-te că nu știi ce o să ți se întâmple>. Mă sună deputați PSD. M-a sunat după alegerile din 2016, noaptea, un deputat PSD care mi-a transmis să mă potolesc, m-a amenințat fizic, m-a înjurat. Eu nu mă tem de ei, nu au forța să îmi facă nimic. Mi se par scârbos ce fac ei. Lucrurile s-au dus spre bine acum pentru că am început să am colaborări cu presa centrală, deși au fost momente când nu aveam nici bani de pâine. Voi continua până se va termina toată lupta asta”, a spus ea.

Având în vedere că este din Teleorman și locuiește acolo, Cătălin Striblea a întrebat-o de ce crede că Bombonica Prodana, fosta soție a lui Liviu Dragnea, nu a fost la nuna fiului lor.

„Nu are cum să fie o explicație pe o problemă personală. După părerea mea, motivul a fost dosarul angajărilor fictive. Acolo, Bombonica Dragnea a plătit prejudiciul și a mărturisit, ceea ce a contat extrem de mult pentru judecători. Iar cum Liviu Dragnea este o persoană răzbunătoare, probabil că i-a interzis prezența”, crede Carmen Dumitrescu.

Jurnalista a povestit și faptul că o cunoaște de mult timp pe Viorica Dăncilă și că era un cu totul alt om la momentul respectiv.

„O cunosc pe doamna Viorica Dăncilă de foarte mulți ani. Ea avea grijă ca relația PSD-ului cu presa să fie una foarte bună. Mi-o amintesc ca pe un om la care jurnaliștii se duceau să bea o cafea la ea acasă, cu care ei ieșeau la masă. Mi-o amintesc ca pe o persoană abilă, nu ca pe una proastă. Cred că cumva este și un joc de teatru. Cu siguranță nu e omul pe care îl vedeți la televizor. În schimb, Carmen Dan mi-a făcut o surpriză, pentru că nu părea atât de abilă. Eu cu ea am avut un conflict. Eu am scris despre ea că a fost numită subprefect pentru că este o persoană cu moravuri ușoare care a avut relații nepotrivite cu oameni din partid. Am avut nevoie la un moment dat de niște acte de la prefectură, pe care ea mi le putea da. M-a așteptat la ea la birou, foarte amabilă, mi-a dat actele de care aveam nevoie. Și mi-a spus că nu m-a dat în judecată după articolul respective, pentru că știa că va veni o zi în care voi avea nevoie de ceva de la ea. Și m-am simțit un pic prost. Dar apoi mi-am dat seama că ea doar își cultiva relațiile bune cu presa. Viorica Dăncilă e una dintre puținele femei din partid care a ajuns unde e acum pe propriile puteri. A muncit foarte mult, a lipit inclusive afișe pe stâlpi. Ea crede că a ajuns în Parlamentul European datorită lui Liviu Dragnea, de aceea îi e atât de loială. Ea nu îl va trăda niciodată”, a mai spus jurnalista.

Cătălin Striblea a fost curios să afle părerea lui Carmen Dumitrescu despre Liviu Dragnea și să îi facă un portret pe baza ascensiunii sale politice.

„La bază, Liviu Dragnea făcea contrabandă cu cauciucuri. I-a vândut lui Băsescu cauciucuri pentru Volkswagen. E inginer de profesie. Făcea comerț cu amănuntul. Cumpăra produse din Bulgaria și le vindea în România. A fost cel mai tânăr prefect al județului Teleorman. Circulă niște zvonuri cum că ascensiunea lui în politică se datorează lui Petre Roman și Mioarei Roman, cu care a dezoltat relații personale. Eu vreau să cred că de acum încolo vorbim despre declinul lui. Dar obiectiv, în mod evident, după referendum, Dragnea a ieșit șifonat. Suntem în perioada de declin, are o perioadă în care nu mai calculat și organizat, se vede o disperare. E o atitudine la polul opus, are gesturi necalculate, declarații rupte de realitate. Din fericire pentru el, are niște consilieri buni.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Etichete:

,

,

,

,

,