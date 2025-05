Casa care apare în fotografiile distribuite joi seara de Elena Lasconi, imagini în care apar Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea, și care au declanșat un scandal politic soldat cu plângeri penale pe numele președintei USR, a fost identificată de jurnaliștii Buletin de București.

Imobilul este o reședință privată situată în comuna Tunari din județul Ilfov, și este disponibil pentru închiriere pe diferite platforme online.

Buletin de București a descoperit imobilul într-un cartier rezidențial din comuna Tunari, județul Ilfov, într-o zona care reflectă paradoxurile dezvoltării imobiliare din jurul Capitalei. Deși proprietatea în sine pare modernă și bine dotată, este amplasată într-o arie a comunei unde infrastructura de bază lipsește: străzile sunt neasfaltate, iar rețeaua de canalizare si apa potabilă nu este încă funcțională.

„Imobilul, amplasat pe strada Balta Pasărea, este deținut de o persoana fizică. Până în 2021, parcela pe care a fost construit figura ca teren arabil, destinația fiind schimbată în 2021 printr-o autorizație a Primăriei din Tunari care transformă suprafața de peste 300 de metri pătrați, la pachet cu întreg perimetrul, în „curți construcții””, scrie jurnalistul Cătălin Doscaș, redactor-șef al publicației citate.

Casa poartă numele de „Vila 13” și are o suprafață construită desfășurată de 105 metri iar accesul este restricționat de o poartă comună.

Întrebat, vineri, la Antena 1, dacă recunoaşte imobilul şi dacă a fost vreodată în casa respectivă, Nicuşor Dan a afirmat: „Nu am fost niciodată în Tunari. Adică am trecut cu maşina prin Tunari, dar să mă opresc la o casă în Tunari, niciodată în viaţa mea. Am fost în Baloteşti, în Otopeni, în multe locuri, dar în Tunari, niciodatată”.

Lasconi a publicat fotografii de la o presupusă întâlnire a lui Nicuşor Dan cu Florian Coldea și Victor Ponta

Elena Lasconi a făcut publice, joi seară, pe Facebook, fotografii de la o presupusă întâlnire între Nicuşor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta, care ar fi avut loc în decembrie 2024, după anularea alegerilor. Într-o reacție pentru Digi24.ro, Ponta a afirmat că imaginile sunt fake, argumentând că el nu s-a „văzut niciodată în privat” cu Nicușor Dan. Și primarul Capitalei acuză că pozele sunt „un fals grosolan”.

„În spiritul adevărului, cred că avem cu toții nevoie de niște explicații pentru aceste fotografii”, a scris Elena Lasconi, joi seară, pe Facebook.

În fotografii apar Nicuşor Dan, Victor Ponta şi Florian Coldea, dar în imagini separate. Ei par a ieşi din aceeaşi clădire.

Nicușor Dan și Victor Ponta, plângeri penale pe numele Elenei Lasconi

Nicușor Dan a anunțat vineri dimineață, într-o conferință de presă susținută în fața sediului Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), că a depus plângere penală împotriva Elenei Lasconi pentru alterare de conținut informatic, fals informatic și înșelăciune. Candidatul independent a subliniat că de acest scandal profită „sistemul condus de Marcel Ciolacu” și, implicit, candidatul PSD-PNL-UDMR, Crin Antonescu.

După Nicușor Dan, și Victor Ponta a anunțat într-o conferință de presă susținută vineri că a depus o plângere penală împotriva șefei USR. Candidatul independent susține că Lasconi ar fi fost folosită de echipa de campanie a lui Crin Antonescu, menționând că în spatele scandalului s-ar afla compania Kensington, care a fost în centrul unui alt scandal la alegerile de anul trecut.

Lasconi explică de ce a publicat pozele

Elena Lasconi a postat vineri un videoclip, pe Facebook, în care explică de ce a ales să facă publice fotografiile cu Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta. „Avem candidați care au în spate orice altceva decât ceea ce spun. De asta am considerat că e important să deschid această discuție publică”, spune candidata USR la alegerile prezidențiale.

Decât să ascund adevărul, mai bine pierd. Vă mărturisesc acum de ce am luat decizia de a publica fotografiile. Adevărul e mai important pentru mine decât orice, decât orice funcție. Chiar și decât funcția de președinte al României. Tocmai de aceea am cerut explicații pentru aceste fotografii.

„Toți trebuie să știm ce jocuri de culise se fac în numele nostru. De 35 de ani ei au orchestrat jocurile, cine să fie sau nu la putere și s-a dovedit că i-am încurcat teribil încă de anul trecut. Au fost multe argumente pro și multe argumente contra publicării, nu a fost p decizie de moment”, a spus președinta USR în materialul video.

