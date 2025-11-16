Live TV

Jurnalistul Robert Schwartz este nominalizarea USR pentru conducerea Societăţii Române de Radiodifuziune

Robert Schwartz
Foto: Robert Schwartz/ Facebook

Biroul Naţional al USR a decis duminică, prin vot, nominalizările pentru Consiliile de administraţie ale Societăţii Române de Televiziune (SRTv) şi Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR), precum şi pentru funcţia de director al SRR.

Pentru conducerea SRR a fost nominalizat jurnalistul Robert Schwartz, cu peste 30 de ani de experienţă la Deutsche Welle, unde a condus între 2000-2020 redacţia în limba română, în anul 2012, primind Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor pentru contribuţia sa la relaţiile româno-germane, a transmis USR într-un comunicat de presă.

„Născut în 1956 la Sibiu, a absolvit Germanistica la Universitatea din Bucureşti cu nota maximă şi a colaborat încă din studenţie cu redacţiile germane ale Radioteleviziunii Române. A lucrat ca profesor şi în 1990 a devenit primul director ales al Liceului German din Bucureşti după Revoluţie. Stabilit în Germania din 1991, s-a alăturat Deutsche Welle în 1992, parcurgând diverse poziţii până la cea de director al departamentului în limba română. Între 2020 şi 2023, a coordonat proiectul DW „Sinti şi romi în Europa", iar după pensionarea din 2023 continuă să activeze ca jurnalist independent. Este membru al unor organizaţii academice şi culturale importante, iar în 2023 a fost ales preşedinte al Societăţii Germano-Române din Berlin", se arată în comunicatul citat de Agerpres.

Ca membru al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, USR o propune pe Alexandra Coliban, traducător de profesie, recompensată cu numeroase premii naţionale, membră a filialei Bucureşti a Uniunii Scriitorilor din România.

„Pentru a evita orice fel de insinuări: nu există nicio legătură de rudenie între Alexandra Coliban şi deputatul USR Allen Coliban, e o simplă coincidenţă de nume", precizează USR.

Pentru funcţia de membru al Consiliului de administraţie al SRTv, USR o propune pe Catrinel Trofin, specialistă în relaţii internaţionale, jurnalism şi comunicare strategică, cu o carieră de peste trei decenii în instituţii diplomatice, mass-media internaţională şi administraţie publică. Catrinel Trofin are studii în geografie, franceză şi relaţii internaţionale şi vorbeşte fluent franceza, având cunoştinţe avansate de spaniolă şi engleză.

„Nominalizările făcute de USR pentru conducerea Societăţii Române de Radiodifuziune şi pentru consiliile de administraţie ale SRR şi SRTv reflectă o opţiune fermă pentru profesionalism, experienţă internaţională şi competenţă în domeniile media, cultură şi administraţie publică. Prin propunerea unor personalităţi cu profil profesional solid, USR transmite angajamentul de a susţine un management independent, credibil şi orientat spre modernizarea serviciilor publice de radio şi televiziune, precum şi spre consolidarea rolului lor democratic în societate”, transmis reprezentanţii USR.

