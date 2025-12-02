Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, pentru Digi24, că reforma administrativă trebuie finalizată în decembrie pentru ca bugetul pe 2026 să poată fi construit. „Dacă nu reușim să facem acest pas în decembrie, e greu să avem buget în ianuarie”, a spus liderul UDMR, criticând totodată blocajul coaliției de guvernare: „De trei luni de zile nu suntem în stare să luăm o decizie. E inacceptabil”.

Liderul UDMR Kelemen Hunor a vorbit, pentru Digi24, despre reforma administrativă.

„Săptămâna trecută s-a stabilit că după alegerile din București ne vom întâlni și trebuie să ieșim din acest impas cu reformă pe administrația locală și centrală. Dacă nu reușim să facem acest pas în decembrie e greu să avem buget în ianuarie. Oricum, în decembrie nu o să mai avem, fiindcă trebuie să construim bugetul pe legislația actuală”, a declarat el.

Acesta a explicat: „Dacă construim pe legislația actuală, înseamnă că și pe administrația centrală, dar mai ales pe administrația locală, tu trebuie să stabilești anvelopa salarială pe plafoanele existente din legea 63 din 2010, dacă nu mă înșel. Deci, din acest punct de vedere, fără să modificăm noi legislația, nu putem construi în buget diferit față de ce am avut în 2025. De aceea eu cred că în decembrie trebuie să terminăm cu aceste discuții”, a punctat președintele UDMR.

„În acest moment e o critică din partea mea către noi. Pur și simplu de trei luni de zile nu suntem în stare să luăm o decizie. E inacceptabil”, a mai afirmat el.

Întrebat de ce a apărut un blocaj pe reforma centrală, Kelemen Hunor a declarat:

„Noi am spus că 10% reducere peste tot la numărul de angajați, nu la salarii. Salariile nu trebuie atinse și atunci se rezolvă. Pe Parlament am propus 11% reducere de personal”.

„Eu nu susțin să reducem salariile”

Președintele UDMR a afirmat că această reducere se poate face doar din tăierea numărului de angajați.

„Nu 10% peste tot, 10% per total, fiindcă sunt anumite zone unde n-ai cum să reduci 10%, sunt anumite zone supradimensionate și premierul știe care sunt acele zone unde chiar 20-30% poți să reduci și nu se întâmplă nimic. Și la nivel local la fel. Deci aici au fost discuțiile dacă mergem pe număr de angajați sau umblăm la anvelopa salarială și nivelul salariilor. Eu nu susțin să reducem salariile deloc”.

El a mai explicat că dacă reduci numărul de angajați, se reduce și anvelopa salarială: „Vorbim la nivel de țară de vreo 12.700 - 13.000 maxim de angajați la nivelul administrației centrale. Este un număr care poate fi absorbit, sunt oameni care au pregătirea să meargă în zona privată. Deci nu văd o catastrofă dacă vrem să reechilibrăm zonele suprapopulate”.

„Sunt câteva consilii județene, sunt câteva municipii mari. Acolo sunt lucrurile mai complicate, așa cum am înțeles eu”, a mai adăugat Kelemen Hunor.

Editor : C.S.