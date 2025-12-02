Live TV

Exclusiv Kelemen, despre reforma administrativă: De trei luni nu suntem în stare să luăm o decizie. În decembrie trebuie să terminăm discuțiile

Data actualizării: Data publicării:
Ilie Bolojan și Kelemen Hunor
Ilie Bolojan și Kelemen Hunor. Foto: Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru
Din articol
„Eu nu susțin să reducem salariile”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, pentru Digi24, că reforma administrativă trebuie finalizată în decembrie pentru ca bugetul pe 2026 să poată fi construit. „Dacă nu reușim să facem acest pas în decembrie, e greu să avem buget în ianuarie”, a spus liderul UDMR, criticând totodată blocajul coaliției de guvernare: „De trei luni de zile nu suntem în stare să luăm o decizie. E inacceptabil”.

Liderul UDMR Kelemen Hunor a vorbit, pentru Digi24, despre reforma administrativă.

„Săptămâna trecută s-a stabilit că după alegerile din București ne vom întâlni și trebuie să ieșim din acest impas cu reformă pe administrația locală și centrală. Dacă nu reușim să facem acest pas în decembrie e greu să avem buget în ianuarie. Oricum, în decembrie nu o să mai avem, fiindcă trebuie să construim bugetul pe legislația actuală”, a declarat el.

Acesta a explicat: „Dacă construim pe legislația actuală, înseamnă că și pe administrația centrală, dar mai ales pe administrația locală, tu trebuie să stabilești anvelopa salarială pe plafoanele  existente din legea 63 din 2010, dacă nu mă înșel. Deci, din acest punct de vedere, fără să modificăm noi legislația, nu putem construi în buget diferit față de ce am avut în 2025. De aceea eu cred că în decembrie trebuie să terminăm cu aceste discuții”, a punctat președintele UDMR. 

„În acest moment e o critică din partea mea către noi. Pur și simplu de trei luni de zile nu suntem în stare să luăm o decizie. E inacceptabil”, a mai afirmat el. 

Întrebat de ce a apărut un blocaj pe reforma centrală, Kelemen Hunor a declarat: 

„Noi am spus că 10% reducere peste tot la numărul de angajați, nu la salarii. Salariile nu trebuie atinse și atunci se rezolvă. Pe Parlament am propus 11% reducere de personal”.

„Eu nu susțin să reducem salariile”

Președintele UDMR a afirmat că această reducere se poate face doar din tăierea numărului de angajați.

„Nu 10% peste tot, 10% per total, fiindcă sunt anumite zone unde n-ai cum să reduci 10%, sunt anumite zone supradimensionate și premierul știe care sunt acele zone unde chiar 20-30% poți să reduci și nu se întâmplă nimic. Și la nivel local la fel. Deci aici au fost discuțiile dacă mergem pe număr de angajați sau umblăm la anvelopa salarială și nivelul salariilor. Eu nu susțin să reducem salariile deloc”. 

El a mai explicat că dacă reduci numărul de angajați, se reduce și anvelopa salarială: „Vorbim la nivel de țară de vreo 12.700 - 13.000 maxim de angajați la nivelul administrației centrale. Este un număr care poate fi absorbit, sunt oameni care au pregătirea să meargă în zona privată. Deci nu văd o catastrofă dacă vrem să reechilibrăm zonele suprapopulate”.

„Sunt câteva consilii județene, sunt câteva municipii mari. Acolo sunt lucrurile mai complicate, așa cum am înțeles eu”, a mai adăugat Kelemen Hunor. 

Citește și: EXCLUSIV Kelemen Hunor, despre reforma pensiilor magistraților: Șansa ca ei să meargă la Curtea Constituțională este mare

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
1
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica...
lac paltinu
2
Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă...
Digi 24_2025_11_30_15_15_45
3
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o...
Vladimir Putin
4
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale...
băzăvan
5
Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce...
"Chivu mă îmbrățișează mai mult decât nevasta!" Soția lui Lautaro a reacționat imediat
Digi Sport
"Chivu mă îmbrățișează mai mult decât nevasta!" Soția lui Lautaro a reacționat imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
IMG_0809
Angajații Parlamentului protestează din nou, nemulțumiți de salarii. Țipete și huiduieli la sosirea premierului Ilie Bolojan
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor, despre reforma pensiilor magistraților: Șansa ca ei să meargă la Curtea Constituțională este mare
usr
Când va propune USR un nou ministru al Apărării: „Guvernul e funcțional, atribuțiile sunt îndeplinite”
plen camera deputatilor
Val de amendamente pentru reforma pensiilor speciale. O deputată aleasă pe listele AUR cerea o pensie mai mare pentru magistrați
2025-06-23-8331
Guvernul își asumă, astăzi, răspunderea pe legea privind pensiile magistraților. Forma finală a proiectului, adoptată fără amendamente
Recomandările redacţiei
brazi
Ședință de urgență după ce o centrală care asigură 10% din producția...
ciocanel-ccr-inquam-photos-octav-ganea
Ministrul Justiției, despre pensiile magistraților: O lege privită ca...
un barbat tine in maini mai multe materiale pirotehnice
Petarde interzise în Lege vândute „la liber” pe internet. Poliția...
foc de artilerie în Ucraina
Bătălia de la Pokrovsk, faza pe revendicare. Miza uriașă a singurei...
Ultimele știri
Reacția sarcastică a Mariei Zaharova după ce Federica Mogherini, fosta șefă a diplomației UE a fost reținută
Donald Trump ar fi vrut să-l exileze pe Nicolas Maduro în „cimitirul dictatorilor”
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, reținută în Belgia. Ancheta vizează posibile fraude cu fonduri europene
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Val de reacții după ce o femeie de 61 de ani a spulberat miturile despre intervențiile estetice: „Ar trebui...
Cancan
Florina, tânăra de 21 de ani găsită fără suflare în casă, și-a presimțit moartea. Ce a postat înainte de...
Fanatik.ro
Gestul cu care Cristi Chivu l-a lăsat „mască” pe Lautaro Martinez, starul lui Inter: „Face asta mai mult...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Denis Alibec, aproape de despărțirea în iarnă de FCSB. Ce variante are atacantul lui Gigi Becali. Exclusiv
Adevărul
România, părăsită de majoritatea sașilor, șvabilor și evreilor. Cum s-a transformat structura demografică...
Playtech
Când se poate suspenda plata pensiei. Situațiile rare care pot lăsa un pensionar fără venituri temporar
Digi FM
Roxana Moise, fostă handbalistă și concurentă în primul sezon Exatlon, a murit la numai 39 de ani. A lăsat în...
Digi Sport
Hărțuită de un bărbat până a cedat psihic, Emma Răducanu a făcut anunțul
Pro FM
Fanii se tem că Ed Sheeran dă indicii că mariajul lui ar fi în pericol. Noile piese abundă în versuri despre...
Film Now
George Clooney își amintește cum a pierdut un rol important în fața lui Brad Pitt: "La naiba, el l-a luat...
Adevarul
Povestea eroinelor care au salvat oameni din calea naturii dezlănțuite. Una dintre ele avea doar 10 ani, iar...
Newsweek
Când intră pensia, alocația, indemnizația de handicap și venitul de incluziune, în decembrie? Calendar complet
Digi FM
Ce au făcut gemenele Indiggo în SUA, de au ajuns în arest. Mama lor a făcut reclamație la adresa uneia dintre...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Un adolescent care visa să îmblânzească lei a fost sfâşiat mortal după ce a intrat în ţarcul de la o grădină...
Film Now
Dezvăluiri despre Keith Urban, după divorțul de Kidman: „Se întreabă dacă nu cumva a făcut o greșeală uriașă...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...