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Kelemen, după botezul de lux al copilului lui Simonis: Am rămas perplex. Nu e cazul să te afişezi atât de arogant faţă de toată ţara

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Kelemen Hunor. Foto: Inquam Photos / Silviu Filip
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Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, reacţionează după imaginile cu luxul afişat de partenerele liderilor PSD la botezul fiului lui Alfred Simonis, el catalogând drept „arogant” modul în care PSD-iştii s-au afişat. „Dacă atâta au putut ei (social-democraţii – n.r.) acum eu ce să spun? Mă mir şi eu, am rămas perplex când am văzut câteva imagini şi câteva comentarii”, afirmă Kelemen.

„Eu cred că oamenii politici trebuie să înţeleagă un singur lucru: nu poţi să spui anumite chestiuni şi să te comporţi cu totul şi cu totul diferit, să te afişezi într-o anumită postură, când tu de fapt conduci o ţară care în acest moment într-adevăr are o problemă serioasă cu economia şi fiecare cetăţean simte acest lucru. Deci nu e cazul pentru astfel de evenimente şi să te afişezi atât de, hai să spun aşa, arogant faţă de toată ţara”, a afirmat Kelemen Hunor, la Euronews România, luni seară.

El a adăugat că înţelege „furia şi nervozitatea oamenilor”.

„Dacă atâta au putut ei (social-democraţii – n.r.) acum eu ce să spun? Mă mir şi eu, am rămas perplex când am văzut câteva imagini şi câteva comentarii. Nu se face aşa ceva! Nu se poate. Şi da, se vede prin reacţia oamenilor”, a declarat liderul UDMR.

Fiul preşedintelui CJ Timiş, Alfred Simonis, a fost botezat de liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, petrecerea având loc sâmbătă.

Sorina Docuz, tânăra parteneră a fostului premier PSD Marcel Ciolacu, a purtat o rochie gri pe care a accesorizat-o cu o blană care părea de şinşilă.

Internauţii care au văzut imaginile au comentat „luxul şi opulenţa”, fiind oameni care au avansat ideea că haina partenerei fostului lider PSD costă câteva zeci de mii de lei.

La eveniment au mai participat Lia Olguţa Vasilescu, ministrul delegat pentru învăţământ preuniversitar Sorin Ionescu, ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete, fostul ministru al Sănătăţii Alexandru Rafila, ministrul Muncii Florin Manole, primarul sectorului 4 Daniel Băluţă, fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan.

Printre cei care au cântat la petrecerea lui Simonis s-au aflat Al Bano şi Theo Rose.

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VIDEO. Alfred Simonis, reacție ironică după criticile privind luxul afișat de liderii PSD la botezul copilului său. „Un weekend greu”

Editor : Liviu Cojan

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