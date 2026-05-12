Președintele UDMR insistă cu refacerea Coaliției de guvernare și reîntoarcerea PSD și PNL la masa discuțiilor. Invitat la Interviurile Digi24.ro, el a explicat că există și o altă variantă luată în calcul, dar pe termen scurt: un premier tehnocrat, dar miniștri numiți politic de aceleași partide - PSD, PNL, USR și UDMR. Kelemen Hunor a avut și un mesaj pentru președintele Nicușor Dan: să lucreze cu borcanele pe care le are în cămară.

„Încă trăiesc cu speranța să refacem Coaliția”

UDMR își dorește refacerea Coaliției de guvernare. Dacă PSD și PNL își vor păstra „deciziile”, atunci sunt luate în calcul și alte variante.

„Dacă reușim să refacem coaliția, asta ar fi prima opțiune. Dacă PNL își păstrează decizia așa rigidă, cum au luat această decizie, și PSD păstrează decizia, atunci va fi foarte greu să reconstruim coaliția.

Eu mai trăiesc cu speranța ca prima opțiune să fie să refacem coaliția. Fiecare trebuie să mai lase de la el. Cei care au avut majoritate să dărâme guvernul, sigur, ar trebui să aibă majoritate să pună guvern”, a declarat Kelemen Hunor, la Interviurile Digi24.ro.

Guvernul tehnocrat ar putea fi soluția pe termen scurt

Deși nu susține varianta unui guvern tehnocrat, liderul UDMR spune că ar putea fi „o soluție de scurtă durată”:

Eu exclud varianta de guvern tehnocrat. Nu va funcționa. Cum să gireze toate partidele? Unde să fie? Vorbim de lucruri care pot funcționa și lucruri care nu pot. Un guvern tehnocrat nu are cum să funcționeze.

Poți să găsești soluție scurtă pentru guvern tehnocrat, pentru a administra treburile țării, dar nu pentru deciziile politice. (…) Trebuie să fie om care să aibă capacitatea de a gestiona criza politică, guvernamentală și încet-încet și o criză bugetară. Dacă nu vor intra banii din PNRR așa cum era calculat la buget, vom avea probleme de deficit în creștere.”

Premier tehnocrat, miniștri numiți politic - una dintre variante

Pentru a detensiona situația, nu este exclusă varianta unui premier tehnocrat, însă cu o condiție: portofoliile din Guvern să fie împărțite tot între PNL, PSD, USR, UDMR, deci miniștrii să fie numiți politic.

„Asta e o altă abordare. Vorbim de guvern politic condus de un om care poate fi acceptat. E una din variante. Nu aș numi guvern tehnocrat. Un premier care să fie acceptat de toți și știe să gestioneze situația.

Important e să aibă calitatea de a gestiona criza politică. Politica se face cu politicieni peste tot în lume.

Premierul își asumă deciziile. În construcția instituțională, premierul are ultimul cuvânt de spus. În guvern nu se votează. Ultimul cuvânt îl are premierul. Trebuie om care își asumă politic. De aia e greu să găsești un om. Așa funcționează guvernul. Premierul are ultimul cuvânt”, a mai spus liderul UDMR.

Guvern PSD-UDMR? „Nu poți să te întorci la cei care te-au dat jos”

Nici varianta unui Guvern minoritar PNL-USR-UDMR nu este exclusă, dacă ar avea susținere în Parlament. În schimb, Kelemen Hunor spune că nu va exista un Guvern minoritar PSD-UDMR:

„Guvern minoritar, cum avem acum, se poate, dar trebuie să voteze cineva în Parlament. Cei de la PSD au zis că nu vor vota guvern minoritar din care să nu facă parte. Guvern PSD-UDMR nu există formulă. Nu există așa ceva.

Pentru orice variantă trebuie să găsești raționament politic, altfel nu ai cum să mergi mai departe. Guvernul din care facem noi parte acum a fost dat jos de PSD și AUR. Nu se poate să te întorci acolo cu cei care te-au dat jos. Nu există majoritate PSD-UDMR, nu e majoritate”.

„Nicușor Dan trebuie să gătească cu ce are în cămară”

Președintele UDMR nu a comentat, însă, varianta desemnării lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Acesta spune, totuși, că șeful statului „nu poate găti din ceva ce nu are în cămară”:

„Nici Nicușor Dan nu are posibilitatea de a găti din ceva ce nu are în cămară. Poți să gătești doar din ce ai. Asta este. În 2024, la alegerile parlamentare, asta a fost decizia cetățenilor. De aici poți să pleci mai departe. Astea sunt borcanele pe care le ai în cămară.”

Întrebat dacă am putea vedea un nou Guvern până la 1 iunie, liderul Kelemen Hunor a transmis:

„Da, e posibil și trebuie. Eu cred că până la sfârșitul lunii mai, început de iunie, trebuie să avem guvern, că sunt obligații asumate de statul român. Altfel pierdem miliarde de euro”.