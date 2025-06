Kelemen Hunor: Altruismul în politică nu e. Mi-am restabilit feng shui-ul. Nu există supărare. Suntem gata să facem noi un pas înapoi

Kelemen Hunor a declarat, după consultările de la Cotroceni, că UDMR va lua o decizie referitoare la guvernare, vineri în Consiliul Permanent al formațiunii și a adăugat că împărțirea ministerelor a fost făcută după o abordare matematică, nu una politică astfel încât toată lumea să se simtă confortabil. Liderul Uniunii a mai spus că, până acum, nu a simțit că ar fi cale de negociere cu celelalte partide a funcțiilor în Guvern, însă și-a „restabilit feng shui-ul”. „Nu există supărare. Suntem gata să facem noi un pas înapoi”, a mai subliniat el.

„UDMR, în această formulă, ar rămâne cu Ministerul Dezvoltării și cu Ministerul Culturii. Două ministere importante care, dacă rămâne așa și dacă colegii noștri mâine seara când vom face Consiliul Permanent decid să rămânem în această formulă cu ceea ce se va stabili azi, mâine pe planul fiscal, inclusiv programul de guvernare, atunci vom avea posibilitatea să propunem miniștrii în cele două ministere. Nu pot promite astăzi că decizia va fi una pozitivă, fiindcă asta înseamnă că nu vom avea nicio influență asupra deciziilor guvernamentale”, a declarat Kelemen Hunor, după discuțiile cu Nicușor Dan, la consultările de joi de la Cotroceni.

„De aceea a existat o solicitare în aceste zile către viitorii noștri parteneri să se gândească fiecare, fiindcă într-o astfel de guvernare, când cu toții ne asumăm responsabilitatea guvernării, fiecare trebuie să se simtă cât de cât confortabil. Sigur, cei mari au și avantajul și dezavantajul de a avea ministerele de forță, ministerele avizatoare, dar până la urmă, în 2024, și pagubele au fost create de ei, deci și o mare parte a responsabilității trebuie să fie la ei”,a continuat el.

„Până acum nu am simțit nimic”, spune Hunor, întrebat dacă restul partidelor ar fi dispuse să renegocieze portofoliile

Întrebat dacă a simțit din partea partidelor că există o cale de negociere pe funcțiile din Guvern, în contextul nemulțumirii UDMR și a faptului că nu pare că PSD sau USR ar da înapoi privind portofoliile pe care le vor avea, Kelemen Hunor a răspuns: „Până acuma n-am simțit nimic”.

„Adică, până acum, am simțit ce am simțit în 2023: când nu e nevoie de tine, atunci foarte repede se ajunge la acea soluție. Stai aici și mănânci, bine? Dacă nu, vin eu și mănânc. Deci altruismul în politică nu e, dar mi-am restabilit feng shui-ul. Nu există supărare. Suntem gata să facem noi un pas înapoi. Se poate discuta, dar până când nu e o persoană nominalizată premier, e greu să mergi mai departe”, a explicat el.

Acesta a adăugat că nu au fost discutate aspecte privind posibilitatea ca UDMR să primească o funcție de vicepremier fără portofoliu.

„Deci nu am discutat aspectele legate de vicepremier fără portofoliu. Nu am ajuns până acolo, pentru că nici măcar cu colegii nu am ajuns la o discuție legată de aceste aspecte. Am discutat pe structura Guvernului și sigur că de fiecare dată în coaliție, din partea fiecărui participant care nu are prim-ministru există un vicepremier. Ceea ce e corect, dar nu am discutat nici la ce ministere ar fi, nici dacă ar fi eventual fără portofoliu. E o discuție care trebuie purtată după nominalizarea prim-ministrului”, a conchis Kelemen Hunor.

