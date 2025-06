Kelemen Hunor: Am spus tuturor, președintelui Nicușor Dan și colegilor din viitoarea sau fosta coaliție, că rocada e o greșeală

Kelemen Hunor a afirmat, după consultările de la Cotroceni, că a transmis președintelui Nicușor Dan, colegilor din „viitoarea sau fosta coaliție”, că nu e de acord cu rocada guvernamentală și e o greșeală, însă ce ar fi trebuit să facă dacă PSD, PNL și USR au acceptat această soluție, „să îmi tai venele?”. Liderul UDMR a adăugat că deficitul era undeva la 2,4% când a fost făcută rocada anterioară, Ciucă-Ciolacu, la finalul anului 2023 a ajuns la 5,7% și apoi, peste un alt an, a ajuns la 9,3%.

„Exact același lucru l-am spus tuturor și președintelui Nicușor Dan și colegilor din viitoarea sau fosta coaliție, luați cum vreți și întrebarea «de ce» și puneți-o domnului Grindeanu și domnului Bolojan”, a declarat Kelemen Hunor, întrebat după discuțiile de joi de la Cotroceni de ce crede că celelalte trei partide au venit cu soluția unei rotații a premierilor.

Chestionat dacă, în opinia sa, soluția rocadei va falimenta România, liderul UDMR a răspuns: „Am zis că a falimentat România, fiindcă totuși în momentul în care am trecut la rocadă, în 2021, deficitul României era 5,7 - 5,8%”.

„Când am plecat noi în 2023, în momentul când s-a făcut rocada, deficitul era undeva 2,3 - 2,4% și 5,7% la sfârșitul anului 2023. De acolo, într-un an de zile, a ajuns la 9,3%. An electoral, rocade. ș.a.m.d. Nu spun că va falimenta în viitor. Asta n-am spus. Am spus că a falimentat România”, a completat el.

Kelemen Hunor a mai precizat că „majoritatea confortabilă”, PSD - PNL - USR au acceptat soluția rocadei, însă el nu dorește să fie premier timp de patru luni, de exemplu, că „nu vreau să mă fac de râs și să fac România de râs”.

„Vedeți, dacă trei au acceptat această soluție cu rocada și trei au 60% în Parlament, eu ce ar fi trebui să fac? Să îmi tai venele? Eu am spus că nu-s de acord cu asta, dar n-am ce face. Deci majoritatea confortabilă a acceptat rocada. Eu nu o să vreau să fiu prim-ministru 4 luni de zile, că nu vreau să mă fac de râs și să fac România de râs. Întrebați-i pe domnii Bolojan și Grindeanu când doresc să facă rocada”, a conchis președintele Uniunii.

Kelemen Hunor despre creșterea TVA: „Îl susţin pe preşedintele Dan când spune că vrea să respecte această promisiune, fiindcă aşa e corect”

Kelemen Hunor a spus că e „convins 100%” că Ilie Bolojan va accepta să fie premier dacă Nicușor Dan insistă să nu crească TVA.

El a adăugat că este corect faptul că Nicușor Dan a promis că nu crește TVA și vrea să își respecte angajamentul făcut.

„Pe de altă parte, ar trebui să ajungem și noi în situația în care, dacă promitem ceva în campanie electorală, să respectăm. Cel puțin la început, că după aia se schimbă conjuctura. S-ar putea să avem probleme. S-ar putea să ne afecteze conflictul din Orientul Mijlociu, mă refer la prețul petrolului, nu la altceva. Atunci sigur că ceea ce ai promis în 2024 s-ar putea să nu se potrivească în 2026 cu promisiunile, asta înțelege orice om. Dar când pleci la drum, ar trebui să ajungem și noi acolo și anume să respectăm promisiunea și din acest punct de vedere eu îl susțin pe Nicușor Dan când spune că vrea să respecte această promisiune fiindcă așa e corect”, a concluzionat liderul UDMR.

