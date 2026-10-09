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Kelemen Hunor: Anticipatele nu schimbă absolut nimic în bine. În jurul partidului AUR se va forma un guvern

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Kelemen Hunor. Foto: Inquam Photos
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Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că eventuale alegeri anticipate ar duce România în situaţia în care ar avea un guvern format în jurul AUR. El subliniază că nu are încredere în acest partid, motiv pentru care consideră că anticipatele nu ar fi o opţiune benefică.

„Anticipatele nu schimbă absolut nimic în bine. Şi acum, pe cifrele de azi, ştim că va fi acelaşi Parlament, doar că AUR va câştiga în jur de 38-40%, să nu estimăm mai mult, fiindcă astea sunt cifrele de astăzi. Poate că va fi un PSD mai mic, un PNL mai mic, un USR mai mic. Noi, fiecare dată avem acest prag de 5%, pe care trebuie să îl depăşim şi am reuşit de fiecare dată”, a afirmat preşedintele UDMR, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, potrivit News.ro.

El a menţionat că nu are încredere să dea soarta ţării în mâinile celor de la AUR.

„În jurul partidului AUR se va forma un guvern. Nu ştiu din cine, dacă ei singuri nu reuşesc, atunci sigur că vor forma un guvern. Asta înseamnă că noi astăzi dăm soarta ţării în mâna partidului AUR, în care eu nu am încredere”, a adăugat oficialul UDMR.

Editor : Liviu Cojan

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