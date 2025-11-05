Kelemen Hunor anunță că varianta finală a reformei administrației va fi prezentată săptămâna viitoare

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat, miercuri, că proiectul privind reforma administraţiei locale şi centrale va fi prezentat săptămâna viitoare şi va intra în prima lectură în şedinţa de Guvern, după care va parcurge circuitul de avizare.

Acesta a menţionat că proiectul prevede, printre altele, reducerea cu 10% a posturilor efectiv ocupate în administraţia locală şi reducerea cu 10% a anvelopei bugetare pentru fiecare minister, cu termen până în martie.

„Ieri, în coaliţie toată lumea a fost zen, a fost pace. Şi niciodată n-am avut impresia, ieri, că nu putem depăşi acea fază de neînţelegere, mai ales pe administraţia locală şi centrală. A rămas că Cseke Attila, săptămâna viitoare, prezintă ultima formă şi intră în prima lectură în şedinţa de Guvern şi după aceea pe circuitul de avizare. Are două componente: 10% din posturile efectiv ocupate în administraţia locală, cu o frână de 20%, deci să nu fie mai mare reducerea decât 20% şi, bineînţeles, asta înseamnă că trebuie modificate plafoanele în Legea 63 din 2010 ca să poţi să pregăteşti Legea bugetului.

Că dacă pregăteşti Legea bugetului pe prevederile actuale din Legea 63 înseamnă că nu reduci cheltuielile, că fiecare, după aceea, e obligat să facă bugetul pe prevederile din (legea, n.r.) 63. Şi la administraţia centrală, anvelopa se reduce cu 10% şi există un termen, dacă nu mă înşel până în martie, pentru fiecare ministru, fiindcă acolo fiecare trebuie să vină, nu există plafon general într-o singură lege, fiecare trebuie să vină cu HG (...) A rămas ca fiecare să se mai uite o dată pe textul final şi urmează o prezentare inclusiv în şedinţa de Guvern şi circuitul de avizare”, a declarat Kelemen Hunor, la Sfântu Gheorghe.

Reamintim că șeful interimar al PSD Sorin Grindeanu declara marți, după ședința Coaliției, că nu a fost luată nicio decizie privind reforma administrației.

„Nu există ceva despre care să vă spun 100% că s-a luat decizie în coaliţie astăzi. De aceea m-au mirat ştirile pe care le-am văzut la vreo jumătate de oră după ce am ieşit din coaliţie. Noi am spus următorul lucru şi se spune acest lucru de vreo câteva săptămâni. Dacă vorbim de un pachet 3, trebuie să vorbim din administraţia locală, în mod obligatoriu, PSD nu va accepta să discutăm doar de administraţia locală, fără să discutăm de reduceri în administraţia centrală. Şi în al treilea rând, în mod obligatoriu trebuie să existe acel pachet de relansare economică. Astea sunt condiţii pe care noi le-am spus de vreo lună şi ceva - două. În al doilea rând, ceea ce am văzut că s-a dat pe surse, că s-a ajuns la un agreement, că să dăm afară 13.000 de oameni, că asta înseamnă reformă în administraţie, nu e cazul, nu am discutat aşa ceva, nu s-a ajuns la această concluzie. Nu s-a luat nici o decizie legată de aceste lucruri în şedinţa coaliţiei de azi”, a spus Sorin Grindeanu la Antena 3 CNN.

El a mai menţionat că în şedinţa de marţi au înaintat discuţiile legate de administraţia locală şi cea centrală.

„Sperăm de fiecare dată să ajungem la un punct de vedere comun, să înaintăm (în şedinţele de coaliţie - n.r.). Nu pot să spun că urmare a şedinţei de azi n-am înaintat în discuţii legate de administraţia locală şi administraţia centrală. Există încă lucruri care trebuie să fie clarificate, de exemplu, pe administraţia centrală, unde mai trebuie a se veni cu menţiuni pe unele ministere, astea sunt lucruri care nu pot fi închise aşa, pe repede înainte şi nu s-au închis. Dar mai vreau un singur lucru să vă spun dincolo de cele trei. Să ştiţi că reforma administraţiei locale nu înseamnă să dai oameni afară. Reforma administraţiei locale înseamnă să vorbeşti de comasări de localităţi, să vorbeşti de digitalizare, asta este reformă”, a afirmat acesta.

