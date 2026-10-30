Kelemen Hunor ar susține adoptarea Legii salarizării prin asumarea răspunderii Guvernului

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunţat, vineri seară, că ar susţine adoptarea Legii salarizării în sistemul public prin asumarea răspunderii. El afirmă că lege necesită doar „mici ajustări”.

„Legea salarizării se poate adopta prin asumare. Asta aş susţine. Şi legea pregătită necesită mici ajustări, dar nu mari. În august, nu am reuşit să ajungem la o înţelegere, dar cu toţii am fost de acord că vom susţine toate demersurile posibile ca să fie o lege înainte de adoptarea bugetului”, a declarat Kelemen Hunor, vineri seară, la B1 TV, relatează News.ro.

Potrivit acestuia, asta a fost discuţia pe care liderii politici au avut-o la Cotroceni cu preşedintele Nicuşor Dan, dar atunci nu s-a reuşit armonizarea unor chestiuni importante.

„Care este baza? De unde plecăm? 4.000-4.500? Aici era o discuţie cu sindicatele”, a declarat Kelemen Hunor.

De asemenea, el a precizat că mai erau discuţii la domeniu Cultură: „Şi erau mici dispute pe Cultură, acolo unde eu am ţinut enorm de mult să mai creştem un pic coeficientul, mai ales în zona de muzee, arheologi, biblioteci, pe de o parte, la Sănătate şi la Învăţământ trebuiau nişte corecţii, dar acolo nu erau lucruri extravagante”.

Liderul UDMR a explicat că trebuia ajustat pentru, de exemplu, cei care au vechime de 20-25 de ani cum vor acumula în continuare creşterea salariilor faţă de cei care intră în sistem

„Pentru cei care intră în sistem trebuie un coeficient mai mare, ca să fie sistemul de Educaţie un sistem atractiv, dar asta nu înseamnă că nu ai nevoie de cei care au experienţa de 20-25 de ani. Poţi să încetineşti la ei creşterea până când, din punct de vedere al bugetului, sustenabilitatea va fi mai mare, dar nu poţi să îngheţi de tot”, a precizazt liderul UDMR.

Acesta a explicat că mai erau mici discuţii şi despre sistemul medical, dar nu ”o chestie care necesita sume în plus”.

„Şi dacă Guvernul vine cu această lege, cu angajare de răspundere, merge repede şi sigur că asta ar fi fost de dorit încă de la bun început.”, a mai adăugat liderul UDMR.

Chiar şi pe durata crizei guvernamentale, liderii politici ai fostei coaliţii au căzut de acord că trebuie adoptată Legea salarizării, ei având discuţii repetate cu preşedintele Nicuşor Dan pe această temă.

Editor : Liviu Cojan