Live TV

Kelemen Hunor: Astăzi facem procedura până la capăt, dar nu văd acele voturi dincolo de 170, 171

Data publicării:
Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor. Foto: Inquam Photos / Tudor Pana
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, miercuri, cu câteva ore înainte de şedinţa Parlamentului în care se va da votul privind învestirea Guvernului Siegfried Mureşan, că, dacă se ţine cont de declaraţiile făcute de toţi liderii din Parlament, nu există cele 233 de voturi necesare. El a adăugat că procedura va fi dusă până la capăt, dar nu vede de unde ar putea veni voturile necesare.

„Dacă ţinem cont de declaraţiile făcute de toţi liderii din Parlament, atunci şansele sunt mici. Nu există 233 de voturi necesare pentru a învesti Guvernul. Deci, din punctul meu de vedere, astăzi, sigur, facem procedura până la capăt, aşa am stabilit împreună, dar nu văd acele voturi dincolo de 170, 171. Sigur, vor fi încă 10, 12, 20 de voturi în Parlament, dar nu văd acele voturi până la 233 de unde ar veni, dacă fiecare merge pe declaraţia făcută, anunţurile făcute în aceste zile”, a declarat, miercuri, la RFI, liderul UDMR, citat de News.ro.

Referitor la audierea în comisiile parlamentare a miniştrilor propuşi, Kelemen a menţionat că el a participat doar în comisiile de Apărare şi în comisiile de Cultură.

„Am văzut acolo atmosfera, am văzut întrebările, am văzut strategia fiecărui partid şi, sigur, depinde cum au fost alcătuite aceste comisii. În anumite comisii se pot aduna voturile şi dacă nu e prezent partidul AUR şi n-au fost ei prezenţi, nu au participat la discuţii şi se poate vota pozitiv. În alte comisii nu există majoritate pentru cei care astăzi încearcă să formeze un guvern”, a declarat Kelemen Hunor.

El a amintit că în Comisia de Apărare Radu Miruţă a luat aviz negativ, iar Mircea Abrudean, aviz pozitiv.

„În Comisia de Apărare a fost o situaţie interesantă, fiindcă acolo domnul Miruţă a luat un aviz negativ şi a doua zi, tot în aceeaşi comisie, domnul Abrudean a luat un aviz pozitiv şi n-aş putea să spun că prestaţia unuia sau altuia a fost diferită faţă de celălalt. Pur şi simplu aşa au perceput colegii parlamentari care nu fac parte din această coaliţie, care încearcă astăzi să obţină voturile pentru a învesti Guvernul Mureşan”, a transmis preşedintele UDMR.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_013_INQUAM_Photos_George_Calin
1
Călin Georgescu, la ieșirea de la CAB: „Îi mulțumesc lui George Simion pentru...
calin georgescu
2
Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Curtea de Apel București a aprobat...
Sorin Grindeanu
3
Grindeanu, după anunțul lui Simion privind absența AUR din comisii și plen: Încă o dovadă...
BUCURESTI - PALATUL VICTORIA - PROTECTIA COPILULUI - CEREMONIE
4
Ambasadorul SUA în România, după dezvăluirile WSJ referitoare la diplomata de la Atena...
Kim Jong-un, alături de soldați nord-coreeni
5
Ce se va întâmpla cu cei doi soldați nord-coreeni care au fost capturați în Ucraina și...
Haos la naționala Portugaliei, după decizia lui Cristiano Ronaldo. Președintele FPF a zburat de urgență la Copenhaga
Digi Sport
Haos la naționala Portugaliei, după decizia lui Cristiano Ronaldo. Președintele FPF a zburat de urgență la Copenhaga
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_SOSIRE_SIEGFRIED_004_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Parlamentul dă astăzi votul decisiv pentru guvernul propus de Siegfried Mureșan. Mesajul premierului desemnat
SIEGFRIED_MURESAN_011_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Mureşan, răspunsuri pentru Nicuşor Dan: Dacă desemnările ar fi fost la timp şi ar fi eşuat, alegerile anticipate deja ar fi avut loc
INSTANT_DECLARATIE_NICUSOR_DAN_002_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan: „E momentul ca această criză politică să se încheie. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid”
Balazs Hanko
Fostul ministru al Culturii din guvernul lui Viktor Orban a fost reţinut în urma unor acuzaţii de deturnare de fonduri
BUCURESTI - PARLAMENT - AUDIERE MINISTRI - COMISII - 28 SEP 2026
Audierile propunerilor lui Mureșan s-au încheiat: Premierul desemnat a sărit în apărarea miniștrilor. Scandal în comisii
Recomandările redacţiei
perchezitii-diicot-3
Percheziţii la persoane care au încercat să trimită în Belarus un...
o femeie cu um bagaj si un avion in fundal
Vacanțele cu avionul ar putea să devină „o tristă amintire” pentru...
sistem Patriot / dronă Geran cu motor cu reacție / Volodimir Zelenski și Donald Trump
De ce interceptoarele Patriot ale lui Trump nu sunt o soluție...
atac kiev
Atac aerian rusesc asupra Kievului. Trei oameni au fost uciși și...
Ultimele știri
Volumul de lemn exploatat în 2025 a fost mai mare cu 7,5%, faţă de 2024 (INS)
Senatul spaniol a respins ratificarea tratatului de prietenie cu Franţa chiar în timpul vizitei lui Macron la Madrid
Primul aeroport din Germania care are un sistem de detecţie a dronelor: „Luăm foarte în serios ameninţările”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
La 88 de ani, Jane Fonda demonstrează că frumusețea nu are vârstă. Apariție electrizantă în roșu pe podiumul...
Cancan
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări
Fanatik.ro
Fotbalistul din lotul lui Hagi care a primit oferta de a fi naturalizat: “Erau bani mulți de tot! Dar el voia...
editiadedimineata.ro
OpenAI amână lansarea noului său model AI din cauza unor îngrijorări legate de siguranță
Fanatik.ro
„Toți suntem proști și ne mâncăm între noi!”. Daniel Pancu, discurs manifest despre antrenorii români
Adevărul
Un român plecat la muncă în Irlanda povestește cât câștigă în construcții și cum și-a găsit de lucru: „E...
Playtech
Ce salariu colosal are Siegfried Mureșan și câți bani ar pierde dacă devine premier al României. Votul...
Digi FM
Peste 100 de oameni s-au oferit să se căsătorească cu ea. Motivul pentru care femeia își caută urgent un soț
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum arată noua viață a Simonei Halep: "Este momentul să îmi formez familia pe care mi-o doresc!"
Pro FM
Dua Lipa, departe de marile scene, la o nuntă albaneză în familie. Dansul făcut alături de tatăl ei a atras...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce a pățit copilul din „Liar, Liar” după ce a devenit celebru. Justin Cooper avea 8 ani când a început să...
Adevarul
O fabrică de bere din Germania își închide porțile după aproape 400 de ani. Zeci de angajați rămân fără loc...
Newsweek
4.800 de dosare de pensii pe masa CCR. Primul termen de judecată, în octombrie. Ce au contestat pensionarii?
Digi FM
Demi Moore, despre cele mai importante lecții învățate de la cele trei fiice ale ei: “Sunt cei mai mari...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Premieră mondială după 100 de ani. A fost descoperită o nouă specie de pisică sălbatică. Cum arată Leopardus...
Film Now
Fiica unui celebru actor din „Pretty Little Liars” a murit. Fiona avea doar 13 ani: „Era lumina vieții...
UTV
Victor Slav a publicat imagini rare cu fiica sa. Sofia a împlinit 10 ani