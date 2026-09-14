Președintele UDMR Kelemen Hunor l-a atacat, luni, pe fostul președinte Traian Băsescu, după ce acesta a spus că partidul maghiarilor „ar trebui să cam fie scos afară din jocurile din România”. „Cel mai bun produs al dictaturii comuniste, produs politic și al Securității comuniste (...) să vină Petrov să rezolve problema”, a răspuns Kelemen.

„Un fost președinte, cel mai bun produs al dictaturii comuniste, produs politic și al Securității comuniste, a zis să fim ținuți departe de politică. Ok, să vină Petrov și să rezolve problema”, a declarat Kelemen Hunor, luni, la Parlament.

Fostul președinte Traian Băsescu a criticat, duminică, implicarea UDMR în negocierile politice de la București. Băsescu a afirmat, la România TV, că UDMR „ar trebui să cam fie scos afară din jocurile din România”, acuzând formațiunea că a avut o apropiere prea mare de Budapesta, iar acum încearcă să joace un rol important în politica de la București.

Băsescu a ironizat și posibilitatea ca un reprezentant al UDMR să ajungă premier, afirmând că o asemenea variantă ar duce, în opinia sa, la o situație ridicolă.

Traian Băsescu a fost dovedit definitiv ca fost colaborator al Securității comuniste sub numele conspirativ „Petrov”.

Editor : A.C.