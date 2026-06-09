Kelemen Hunor: Avea dreptate Nicușor Dan când a venit cu Eugen Tomac. Partidele nu au oferit nimic la consultări

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că preşedintele Nicuşor Dan a avut dreptate în privinţa nominalizării lui Eugen Tomac pentru funcţia de premier, deoarece partidele politice care au participat la consultări nu au oferit nicio variantă de prim-ministru.

„Avea dreptate preşedinte Dan când a venit cu această nominalizare, fiindcă partidele nu au oferit nimic la consultări. Nici PSD, nici PNL, nici USR, nici noi nu am propus un premier. Că uite, asta e propunerea noastră, haide să încercăm dacă poate sau nu poate forma o majoritate. Şi atunci, preşedintele, ce era să facă? A căutat o soluţie despre care, în acest moment, putem spune că încă nu are o majoritate parlamentară”, a declarat Kelemen Hunor, conform News.ro.

Întrebat de ce premierul desemnat nu a iniţiat consultări cu AUR, Kelemen Hunor a explicat că nu poate aprecia, dar că acesta este „un grup eterogen”.

„Trebuie să explice domnul Tomac, eu nu pot explica. E un grup eterogen, nu vreau să intru în aprecieri mai detaliate, dar este un grup eterogen. Nu este ceva foarte coagulat, unii vin din SOS-ul lui Şoşoacă, alţii vin de la AUR, alţia vin de la POT, alţii nu ştiu de unde. Este boala cronică a parlamentarismului românesc, există această mişcare, acest transfer permanent dintr-o parte în alta, apar partide care nu au participat la vot şi după aceea au un grup în Parlament. E o problemă de constituţionalitate. Nu este o asigurare de viaţă să mergi cu ei. Deci eu parcă astăzi spuneam undeva că dacă vrei să mergi cu ei în întuneric, în pădure şi sunt în spatele tău, îţi asumi un risc uriaş”, a declarat Kemene Hunor.

Întrebat dacă cei din aceste grupuri sunt pro-occidentali, liderul UDMR a spus că nu i se par.

„De unde să ştiu? N-am stat de vorbă cu ei niciodată. Din manifestările de până acum, în Parlament, nu mi se par”, a mai declarat Kelemen Hunor.

Eugen Tomac a fost desemnat, sâptămâna trecută, de către preşedintele Nicuşor Dan să facă Guvernul şi să obţină o majoritate care să voteze acest Cabinet în Parlament.

Editor : A.C.