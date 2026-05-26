Video Kelemen Hunor avertizează asupra unui guvern tehnocrat: „Cine a beneficiat dintr-o astfel de situație? Atunci PSD, acum AUR”

Kelemen Hunor. Foto: Inquam Photos / George Călin

Kelemen Hunor a avertizat marți că un eventual guvern tehnocrat „nu va rezista nici până în octombrie” și că o astfel de formulă ar avantaja AUR, susținând că fără o majoritate politică și o asumare directă a guvernării, Executivul ar rămâne rapid fără susținere parlamentară.

Kelemen Hunor a declarat că în momentul de față trebuie discutat dacă va fi guvern tehnocrat sau „guvern cu miniștri politici” și a sublniat că este important ca Nicușor Dan să facă o primă nominalizare de premier ca să se poată pronunța în privința unei susțineri a viitorului Executiv

„Nu avem cum să vă spunem condițiile, fiindcă trebuie să știm ce dorește să facă un premier desemnat, și dacă e domnul Tomac. Deci, Eugen Tomac e o personalitate politică cunoscută, noi ne cunoaștem, parcă amândoi am fost interziși din Ucraina la un moment dat, pentru faptul că am susținut drepturile românilor și comunității maghiare din Ucraina. Deci, eu îl știu pe Eugen Tomac foarte bine, dar de aici și până a spune cum vom vota drumul este lung, fiindcă nu știm, nu am început discuțiile”, a spus Kelemen Hunor.

Referitor la participarea UDMR alături de PSD într-un nou Executiv, el a precizat că participarea „într-un guvern minoritar, fără o susținere transparentă și predictibilă în Parlament, e puțin probabilă”. Liderul UDMR a prezentat și scenariul unui guvern tehnocrat.

„Un guvern tehnocrat va avea următoarea problemă: a doua zi toată lumea va fi în opoziție și de aici lucrurile se vor complica. Un guvern politic trebuie să aibă o susținere politică și o majoritate politică. Deci din PSD, UDMR, nu se poate forma o majoritate transparentă. Se poate și cu USR. Se poate și cu PNL. Se pot discuta multe variante, inclusiv cu Eugen Tomac în fruntea guvernului. Variante politice, dar un guvern ehnocrat a doua ziua rămâne singur și toată lumea va fi în opoziție. Așa s-a întâmplat și data trecută și cine a beneficiat dintr-o astfel de situație? Atunci PSD, acuma AUR va beneficia dintr-un guvern tehnocrat”, a declarat el.

Kelemen Hunor a mai subliniat că „fără o responsabilitate directă n-ai politică, n-ai cum să guvernezi”: „Varianta unui guvern minoritar fără o susținere transparentă politică nu există pentru noi, dar asta nu înseamnă că nu se poate investi un astfel de guvern. Eu cred că prima încercare va trece, fiindcă toată lumea dorește în acest moment să existe un guvern instalat la Palatul Victoria”.

Liderul UDMR a spus că un guvern politic „indiferent cine e premierul, că e Tomac, că nu e Tomac, trebuie restabilită coaliția veche și dacă putem să mergem până în 2028, e bine. Dacă nu, până în 2027 măcar, altfel nu va exista coerență și nu va exista un parcurs lin și o responsabilizare a partidelor politice. Fiecare dorește în acel moment, dacă nu e în guvern, să intre în opoziție. Și e firesc, așa, e logic așa”.

Editor : M.I.

