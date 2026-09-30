Kelemen Hunor: Călin Georgescu e un produs al fostei Securităţi. Este o luptă între ce a mai rămas din ea cu sistemul politic actual

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că fostul candidat al alegerile prezidenţiale Călin Georgescu este un produs al fostei Securităţi, subliniind că nu îl consideră pe acesta „un om liber, un om care poate să facă pentru România ceva bun”. „Este o luptă între ce a mai rămas din fosta Securitate, inclusiv mentalitatea, cu sistemul politic actual al României”, afirmă Kelemen.

„Am urmărit foarte puţin, nu ştiu mai mult decât am citit în presă. Eu vreau să cred în continuare că procurorii ştiu ce e în dosar şi ce au de făcut şi judecătorii de la Curtea de Apel au dat un verdict în cunoştinţă de cauză. Sigur, legat de domnul Georgescu, eu am spus de foarte, foarte mult timp - am fost mult, mult criticat - că este un produs al fostei Securităţi. Este o luptă între ce a mai rămas din fosta Securitate, inclusiv mentalitatea, cu sistemul politic actual al României”, a afirmat Kelemen Hunor, miercuri, la RFI, citat de News.ro.

Kelemen Hunor a adăugat că nu îl consideră pe Călin Georgescu un om care poate face ceva bun pentru România.



„Că are adepţi în foarte multe zone, ok, eu accept, că există foarte mulţi susţinători al lui Călin Georgescu, eu accept acest lucru. Dar nu-l consider un om liber, un om care poate să facă pentru România ceva bun. Dar nu cunosc dosarul, nu vreau să comentez, vreau să am încredere în procurori”, a susţinut preşedintele UDMR.



Liderul UDMR a fost întrebat dacă se aşteaptă ca acest sprijin faţă de Călin Georgescu să explodeze în spaţiul public şi situaţia să degenereze.



„Nu cred. Chiar nu cred asta. Noi avem o problemă veche legată de educaţie şi de cine ce consideră real din informaţiile care apar. Asta este o problemă mult mai serioasă decât dacă va exploda sau nu. Instituţiile statului îşi fac treaba, trebuie să comunice ei în primul rând, dacă apar în dosare elemente care sunt importante şi care pot fi făcute publice, trebuie să spună ei, ca să înţeleagă societatea ce a făcut, ce a organizat, despre ce bani e vorba, despre ce delict este vorba şi atunci oamenii, marea majoritate, sigur că vor înţelege. Nu sectanţii, că acolo cu argumente raţionale şi cu informaţii corecte nu o să schimb credinţa. Dar aici şi procuratura trebuie să aibă capacitatea, posibilitatea de a comunica societăţii elemente, informaţii din dosar”, a argumentat Kelemen Hunor.



Marţi, magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au decis arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a fostului candidat la Preşedinţie Călin Georgescu, acuzat de înşelăciune în valoare de 1,1 milioane de euro, şi a omului de afaceri Ionel Rusen.

Editor : A.P.