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Video Kelemen Hunor, către PSD: „Nu există nicio moștenire grea”

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Kelemen Hunor. Foto:Inquam Photos / Sebastian Tătaru
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Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, vineri seară, că nu exclude posibilitatea ca Guvernul Bolojan să fi lăsat anumite facturi neplătite – aşa cum reclamă PSD, din cauza imposibilităţii de a face rectificarea bugetară. „Era un guvern cu puteri limitate, constituţional, nu avea ce să facă”, a transmis Kelemen Hunor. El a precizat că „cei care au venit vor să găsească narativul pentru moştenirea grea”, dar afirmă cu tărie că „nu există nicio moştenire grea”.

„Nu putem exclude că au fost facturi neplătite, fiindcă anumite zone din administraţia centrală au rămas fără bani, anumite zone din administraţia locală - la Consiliile Judeţene, Protecţia Copilului, Asistenţa Socială - au rămas sau rămân fără bani în octombrie şi anumite investiţii probabil că au fost încetinite, oprite din cauza imposibilităţii de a face rectificare", a declarat, vineri seară, la B1 TV, Kelemen Hunor, potrivit News.ro.

Preşedintele UDMR afirmă, însă, că nu era o chestiune neştiută: „Nu era ceva artificial indus în administraţie şi nu era neputinţa guvernului Interimar. Guvernul a fost dat jos în 5 mai. De la 5 mai până în octombrie, până acum o săptămână şi o zi (…) era un guvern cu puteri limitate, constituţional, nu avea ce să facă. Nu avea cum să facă o rectificare bugetară”.

El precizează că de aceea există aşa-numita „gaură” de care vorbesc în ultimele zile liderii PSD.

„Cât de mare e, nu ştiu, nu pot confirma. Indiferent care este adevărul, vom afla când vine Ministrul de Finanţe în Parlament”, a precizat liderul UDMR.

Kelemen Hunor apreciază că, în definitiv, este vorba despre o discuţie politică.

„Cei care au venit vor să găsească narativul pentru moştenirea grea. Nu există nicio moştenire grea. Până în aprilie am guvernat împreună şi cu PSD-ul, bugetul l-am făcut împreună, la un moment dat ei au ajuns la concluzia că nu se poate guverna mai departe în formula aceea. E iarăşi o decizie politică legitimă, nu trebuie să fim supăraţi noi, nu trebuie să se bucure ei şi am stat din 5 mai până săptămâna trecută, până când s-a format acest guvern”, a mai afirmat liderul UDMR.

Referitor la solicitarea ca ministrul de finanţe să prezinte situaţia la zi, Kelemen Hunor apreciază că „o astfel de discuţie, până la urmă, este şi necesară, este şi legitimă”.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat joi, despre solicitarea PSD privind prezentarea situaţiei financiare a ţării, că este legitimă şi e normală solicitarea de a veni cu clarificări şi vor pregăti la minister un raport pe această temă în cel mai scurt timp.

PSD vorbeşte în ultimele zile despre facturi neplătite şi o „gaură” în buget, susţineri combătute de liberali.

Editor : B.E.

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