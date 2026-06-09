Kelemen Hunor: Cine votează Cabinetul Tomac să-și asume în scris susținerea proiectelor Guvernului

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți seară că parlamentarii care vor vota Guvernul propus de premierul desemnat, Eugen Tomac, ar trebui să îşi asume, în scris, şi susţinerea pentru proiectele promovate de acesta în momentul în care va exercita puterea executivă, el atrăgând atenţia că un vot dat pentru guvern urmat de retragerea în opoziţie nu reprezintă o soluţie.

„Ai votat, ai întors spatele, ai intrat în opoziţie şi a doua zi, domnul Tomac umblă cu lumânarea prin Parlament şi caută voturile pentru fiecare proiect. Nu merge”, a spus Kelemen marți seară, într-un interviu pentru TVR Info, susţinând, de asemenea, că „nu trebuie să exagerăm şi să spunem că: «Dom'le, se opreşte Pământul din rotire dacă nu avem pe 10 iunie sau pe 15 iunie un guvern votat»”, potrivit News.ro.

În cadrul interviului citat, președintele UDMR a reiterat că ar fi „masochism politic” din partea formațiunii maghiare să voteze un guvern tehnic, din care UDMR nu face parte, după ce a fost dat jos guvernul din care a făcut parte. El spune că „nu se pupă” să voteze acest guvern alături de cei care au iniţiat şi trecut moţiunea de cenzură.

Kelemen a declarat marți, la finalul discuţiilor pe care le-a avut cu premierul desemnat, Eugen Tomac, că nu va vota împotriva guvernului, dar nu promite că formaţiunea maghiară va susţine cabinetul propus de acesta.

„În acest moment, pot să promit un singur lucru: că nu votăm împotriva unui guvern, dar nu putem promite astăzi că vom vota pentru un guvern”, a spus Kelemen.

El a adăugat că va discuta din nou cu Tomac după ce acesta îi va prezenta programul de guvernare, liderul UDMR constatând că Eugen Tomac nu este „extrem de ambiţios în ceea ce priveşte programul de guvernare” şi nu vrea „lucruri extravagante sau noi”.

Editor : B.E.