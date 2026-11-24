Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, crede că actualul guvern va continua activitatea şi în 2027, pentru că nu există majoritate pentru votarea unei moţiuni de cenzură. „Asta nu înseamnă că nu vom avea o moţiune de cenzură, dar de aici şi până la a schimba guvernul e un parcurs lung”, crede preşedintele UDMR.

„Sigur că vom avea un guvern cu puteri depline, pentru că în acest moment nu văd cine ar dori să iniţieze şi, mai ales, să voteze o moţiune de cenzură. Asta nu înseamnă că nu vom avea o moţiune de cenzură, dar de aici şi până la a schimba guvernul e un parcurs lung. Din punctul meu de vedere va rămâne guvernul”, a declarat, marţi, pentru Adevărul, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, conform News.ro.

Acesta crede că vor continua disputele politice pe perioada anului viitor: „Vor fi dispute politice în continuare, pentru că este un guvern minoritar, este un guvern monocolor, un guvern care în Parlament nu are majoritate fixă şi stabilă, dar are majorităţi conjuncturale şi va avea majorităţi conjuncturale”.

Liderul UDMR crede că cea mai mare provocare în perioada următoare este bugetul pentru anul viitor.

„Când vom vedea proiectul de buget, atunci vom şti la ce să ne aşteptăm în 2027. 2026 e ca şi cum ar fi încheiat anul. Sigur, am înţeles că mai urmează şi trebuie să urmeze o rectificare de buget, dar lucruri spectaculoase acolo nu cred că vor fi”, a adăugat Kelemen Hunor, precizând că nu se aşteaptă la o rectificare pozitivă.

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Editor : A.C.