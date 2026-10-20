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Exclusiv Kelemen Hunor crede că Guvernul Niculescu va fi învestit. Ce a spus despre o moțiune de cenzură: Nu poți să lași țara fără alternativă

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Kelemen Hunor. Sursa foto: Inquam Photos / Tudor Pana
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Din articol
Președintele UDMR, despre alegerile anticipate

Kelemen Hunor s-a arătat convins că Executivul propus de Luca Niculescu va fi învestit de Parlament, arătând că, în urmă cu trei săptămâni, a avut loc un alt vot pentru învestirea unui Guvern. Președintele UDMR a mai declarat, la Digi24, că o moțiune de cenzură „oricând poate fi depusă și poate fi votată”. „Dacă noi am semna și am vota o moțiune de cenzură, ar trebui să oferim o alternativă. Nu poți să lași țara fără alternativă. Eu cred că șase luni, dacă ei vor respecta angajamentele, atunci vor avea liniștea necesară pentru a pune țara în direcția în care vor ei să pună”.

„Sunt convins că va trece acest Guvern, cu voturile PSD, ale liberalilor, ale noastre, ale minorităților naționale. Probabil că și grupul condus de Victor Ponta va vota, așa am înțeles. Nu am emoții, nu avem emoții că iarăși vom rămâne cu guvernul interimar și degeaba și-a împachetat cutiile Ilie Bolojan. (..) Astăzi, în această seară, sunt convins că Guvernul condus de Luca Niculescu va depune jurământul și va începe munca la Palatul Victoria. (...) E singura soluție în acest moment. Acum trei săptămâni am cerut votul de învestire pentru un alt guvern, într-o coaliție tot minoritară. Nu am reușit să trecem guvernul condus de Siegfried Mureșan. E ultima variantă cu care Parlamentul va încerca să învestească un Guvern. Că e o soluție bună sau nu, vom vedea mai târziu, e greu de spus”.

Acesta a arătat că votul de astăzi din partea UDMR și din partea PNL este unul de responsabilitate pentru a avea un guvern cu puteri depline: „Această perioadă de interimat a dăunat enorm de mult și în ceea ce privește economia și în ceea ce privește bugetul, dar mai ales în ceea ce privește încrederea oamenilor. E capitalul cel mai important, încrederea. 

Fără încredere n-ai cum să construiești nimic. Eu cred că trebuie învestit acest guvern. (..) Acest guvern trebuie să aibă un dialog permanent pentru a asigura majoritatea, indiferent dacă vorbim de rectificare, de proiectul de buget. Pentru orice alt proiect, pentru orice altă politică publică, trebuie să aibă un dialog, trebuie să găsească un compromis. Nu va fi ușor”.

Conform lui Kelemen Hunor, relansarea economică era pregătită de dinaintea lunii aprilie. 

„Era ceva pregătit, dar după rectificare trebuie să vină guvernul și să ofere acele calluri prin care economia sau anumite sectoare economice pot fi sprijinite. Deci acest lucru era pregătit. Nu este ceva nou. Am făcut împreună, când era coaliția mare PSD-PNL-USR și cu noi. În ceea ce privește celelalte chestiuni, trebuie să așteptăm să vedem deciziile lor, să vedem cum fac rectificarea, unde vor fi puși banii”.

Acesta a susținut că Sănătatea are nevoie de sume importante de bani, adăugând că în această situație se află și asistența socială, educația și agricultura. 

„Trebuie să așteptăm primele decizii. Abia după aceea putem comenta dacă se va face, nu se va face”.

Referitor la o posibilă moțiune de cenzură, liderul UDMR a afirmat că o astfel de măsură „oricând poate fi depusă și poate fi votată”: „Noi când am picat în mai, după moțiunea de cenzură inițiată de AUR și PSD și votată de AUR și PSD, am spus că trebuie să oferiți o alternativă dacă ați demis Guvernul. În continuare spun acest lucru. Dacă noi am semna și am vota o moțiune de cenzură, ar trebui să oferim o alternativă. Nu poți să lași țara fără alternativă. Eu cred că șase luni, dacă ei vor respecta angajamentele, atunci vor avea liniștea necesară pentru a pune țara în direcția în care vor ei să pună”.

În ceea ce privește vechea coaliție de guvernare, Kelemen Hunor este de părere că fiecare dintre partide poartă o responsabilitate și că probabil au existat și greșeli.

„Fiecare purtăm o responsabilitate și fiecare probabil că am greșit. Sigur că am greșit, dar în continuare e nevoie de dialog. Poate că a lipsit dialogul și compromisul. (..) Probabil că trebuiau mai multă empatie și mai multă flexibilitate din toate părțile. Acum, eu n-aș vrea să caut un singur vinovat, că nu există un singur vinovat, nici în relațiile de cuplu nu există un singur vinovat. Fiecare a greșit pe undeva. Important este să vedem dacă reușim să construim ceva împreună cu un guvern monocolor care trebuie să ceară sprijin de la noi și de la PNL”.

Președintele UDMR, despre alegerile anticipate

De asemenea, liderul UDMR consideră că este „puțin probabil” ca reforma administrativ-teritorială să fie făcută înainte de alegerile din 2028.

„Pentru asta trebuie să existe într-adevăr un compromis mult prea mare pentru un parlament prea fragmentat în acest moment. Dar trebuie. Trebuie să vedem ce vrem după o reformă administrativă, care este dezideratul, care este scopul reformei. Vrem să facem că e la modă? Vrem să facem că suntem convinși că județele în forma actuală nu funcționează, că avem prea multe UAT-uri, că avem prea multe orașe mici? Avem prea multe comune mici? Cunoaștem, suntem conștienți de situația geografică a țării? Știm că ce se poate în câmpie nu se poate în Munții Apuseni? Dacă știm aceste lucruri, dacă avem toate studiile făcute, atunci se poate face o abordare etapizată, dar va fi nevoie de o reformă administrativă. Eu nu neg acest lucru. Doar să faci o reformă ca să fie, nu e ok.

(..) E o discuție veche. Traian Băsescu a început, a încercat ceva în 2011 și acolo noi nu am acceptat. Am spus nu la acea variantă cu care a venit Traian Băsescu în 2011. Există fel de fel de studii, dar un dialog constructiv și foarte, foarte detaliat n-a avut loc. În zona academică au făcut studii bune, am văzut și eu câteva studii. Și partidele politice au făcut studii. Și noi avem un proiect pentru 16 județe, nu pentru opt, nu pentru nouă. Deci există fel de fel de studii, dar trebuie un dialog și în perioada în care nu ai o presiune electorală imediată. Dacă faci dialog și cauți compromis sub presiunea anului electoral sau sub presiunea alegerilor locale, nu vei reuși.

Acum s-a introdus în programul de guvern comasarea voluntară a comunelor. E modelul danez. Trebuie să știți că în Danemarca această reformă administrativă prin comasarea voluntară a început în anii 80, secolul trecut. Mai bine de 30 de ani a durat, fiindcă așa poți să faci etapizat, treptat și foarte, foarte bine construit”.

Președintele UDMR a susținut că alegerile anticipate nu ar fi rezolvat nimic: „Eu cred că, și aici am fost de acord permanent cu președintele Dan, că nu e o soluție în acest moment să mergem la alegeri anticipate. Vom avea un parlament la fel de fragmentat, doar că punem partidul AUR pe primul loc”.

Întrebat despre scenariul în care AUR ar ajunge la guvernare după alegerile din 2028, Kelemen Hunor a susținut că e greu de spus.

„N-am de unde să știu. Suntem în 2026, peste doi ani vom avea alegeri locale și după alegeri locale, alegeri parlamentare. Ce se va întâmpla în doi ani e greu de spus. Atât știm că, în 2024, AUR a intrat cu 18 - 19%, sub 20. Și acum ei sunt undeva la 35-38%, unii spun 40. N-au făcut nimic, dar de azi vor avea cel puțin două partide gălăgioase pe lângă ei, în opoziție PNL și USR. 

Noi (n.red - UDMR) nu vom fi atât de gălăgioși, fiindcă noi nu o să putem să creștem până la 30%, până la 20%. Noi avem, din păcate, un plafon dat de procentul nostru etnic, dar și noi vom fi în opoziție. Noi vom oferi soluții raționale, credibile, zic eu. Dar n-o să mai fie AUR singur în opoziție. (..) Acum o să fie o poziție diferită și de aceea e greu de spus ce se va întâmpla în 2028”.

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Editor : A.M.G.

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