Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, într-un interviu pentru Digi24, că varianta rotativei guvernamentale este inevitabilă, fie că e inclusă sau nu într-un acord scris între partidele ce vor participa la guvernare.

„Toată lumea are o așteptare foarte mare, că vine Ilie Bolojan. Dar PSD-ul, care este pe primul loc după alegerile de acum jumătate de an, spune că are nevoie de o perspectivă, că totuși e primul partid și de aici lucrurile s-au încurcat un pic: cine începe, ce perspectivă (are, n.r.). Dar dacă nu dai un deziderat, nu ai curaj, atunci o să spună oamenii «de ce i-am ales pe ăștia dacă nu vor, dacă nu au curaj» și oricum va fi rotativă. Scriem, nu scriem pe hârtie, eu cred că, în acest moment, dacă ne uităm la cifre din buget, la datoria publică, la ceea ce urmează să facem, va fi greu ca un premier să fie 3 ani și jumătate în fruntea guvernului, fiindcă oamenii așteaptă un stat mai eficient, servicii mai bune și trebuie să punem statul la o cură de slăbire. Dacă aceste chestiuni se văd de la prima zi, atunci poate că noul guvern va avea o viață mai lungă. Dacă nu, atunci vine rotativa naturală, fără să ai scris pe hârtie”, a declarat Kelemen Hunor.

Pe de altă parte, liberalul Vasile Blaga s-a pronunțat luni clar împotriva acestei variante, a rocadei. „Trebui să fie fraier ca a 2-a oară să faci rocada”, a spus Blaga, referindu-se la varianta ca PSD și PNL să revină la rotativa guvernamentală stabilită în 2021, în urma căreia guvernul a fost condus de Nicolae Ciucă (PNL) și apoi de Marcel Ciolacu (PSD).

Nicușor Dan reia luni negocierile cu partidele. O nouă întrevedere are loc după-amiază, de la ora 16.00, potrivit informațiilor Digi24. Înainte, de la ora 14.00 se desfășoară o întâlnire a liderilor partidelor și experții din formațiuni privind măsurile fiscale. Mandatul guvernului interimar expiră în 5 zile, iar într-o formă sau alta, decizia privind premierul trebuie luată zilele acestea. Nu pică niciun scenariu, nici cel al premierului tehnocrat. Sunt și mai multe nume pe masă acum: Anca Dragu, Delia Velculescu și Ionuț Dumitru.

