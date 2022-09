Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a vorbit la Interviurile Digi24.ro despre proiectul de buget pentru 2023. El spune că trebuie susținute investițiile și cofinanțarea proiectelor europene, pentru a face economia să meargă. În ceea ce privește educația, Kelemen Hunor spune că trebuie să se ajungă treptat, în câțiva ani, la procentajul de 6% din PIB stabilit prin lege. Vicepremierul adaugă că cheltuielile pentru apărare, de 2-2,5%, ar trebui scoase din calculul deficitului bugetar.

„Investițiile publice trebuie susținute, cofinanțarea proiectelor europene trebuie susținută, pentru că altfel economia nu are combustibil, și bineînțeles, funcționarea instituțiilor trebuie susținută, inclusiv din zona economică, acolo unde se poate. Astea sunt prioritățile pentru proiectul de buget”, a spus Kelemen Hunor.

„Urmează un an dificil, nu va fi un an ușor și ceea ce poate să facă guvernul este de a echilibra cheltuielile și investițiile, astfel încât să nu avem o gaură în buget, să nu creștem peste măsură cheltuielile, ca să nu mai luăm împrumut cu dobândă mare. În acest moment suntem în limite bune, rezonabile, nu am depășit 48% datoria publică. Avem toate datele pentru a pregăti un buget echilibrat într-o perioadă grea”, a adăugat el.

În ceea ce privește educația, „6% din PIB e enorm și trebuie să vezi în cât timp poți să crești la 6%. Dacă astăzi noi am avea de unde și am spune: 6% pentru Educație, ne-am trezi la sfârșitul anului bugetar că nu am cheltuit toți banii. Trebuie să mergi etapizat. Eu la un moment dat am spus că în 4-5 ani, 6 ani, se poate ajunge de la alocările actuale la 6%. Dacă facem calculele în acest moment pentru Educație, nu trebuie să ne uităm doar la bugetul ministerului Educației. Sunt foarte multe investiții făcute de alte ministere, care tot pentru educație sunt făcute și trebuie adunate toate aceste sume la un loc”, a explicat el.

„Apărarea – este o obligație asumată, dar este și o obligație morală până la urmă. Știm cu toții contextul. Un singur lucru ar trebui să obținem – și cred că vor fi și alte state membre care vor ridica această problemă: când vorbim de 2-2,5% din PIB, să scoatem din calculul care se face când se stabilește deficitul bugetar. Să nu fie incluse cheltuielile pentru apărare în calculul deficitului bugetar, pentru că altfel va fi greu să ajungem într-un termen rezonabil la 3% deficit”, a mai spus Kelemen Hunor.

„Când am acceptat această țintă nu era război, nu era criză energetică, dar în acest moment cred că e o discuție extrem de rațională și logică să scoatem din calculul deficitului banii alocați pentru apărare. Până la urmă, e în interesul României. Poți să ai o așteptare de la alții să te apere, dar trebuie și tu să asiguri o apărare cât de cât, să ai o armată și o tehnică de apărare moderne”, a adăugat vicepremierul.

