Kelemen Hunor: Dacă Guvernul Mureșan nu trece, sunt convins că Nicușor Dan va face o nouă desemnare relativ repede

Preşedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat miercuri, la RFI, că președintele Nicușor Dan va convoca noi consultări cu partidele politice, dacă Guvernul Mureşan nu va trece de votul Parlamentului. „Poate că la următoarea desemnare oamenii vor fi un pic mai flexibili”, mai spune Kelemen.

„Haideţi să vedem ce scrie Constituţia. Înainte de desemnare, preşedintele se consultă cu partidele parlamentare. Deci dacă acest guvern nu trece după votul de azi, atunci, conform Constituţiei, preşedintele va convoca nişte consultări. Sunt convins că va merge pe Constituţie şi în urma consultărilor va face o nouă desemnare. Când se va întâmpla, nu ştiu, nu am habar, dar nu cred că vom sta încă trei luni de zile fără desemnare. Eu cred că se va întâmpla relativ repede, trebuie să se întâmple relativ repede”, a afirmat Kelemen Hunor, potrivit News.ro.

El a precizat că preşedintele României nu poate fi obligat de nimeni să declanşeze alegeri anticipate.

„Partea cealaltă, tot în Constituţie scrie că după două eşecuri şi după 60 de zile poate dizolva Parlamentul. Aici Constituţia lasă la dispoziţia preşedintelui o apreciere extrem de mare, o libertate foarte, foarte mare şi e bine să fie aşa. Deci preşedintele nu poate fi obligat de nimeni, nici de politicieni, nici de societate, să decidă împotriva convingerii sale. Deci el, dacă este convins că alegerile anticipate nu ne ajută, nu poţi să-l obligi în niciun fel să dizolve Parlamentul, fiindcă Constituţia zice «poate dizolva». Şi din acest punct de vedere există această posibilitate, dar nu există obligaţia preşedintelui”, a explicat liderul UDMR.

El a adăugat că speră că preşedintele Nicuşor Dan va face consultări relativ repede.

„Poate că la următoarea desemnare oamenii vor fi un pic mai flexibili. Colegii mei, după foarte mult timp în guvernul interimar, doresc ori să plece în opoziţie, ori să aibă capacitatea de a decide. Că astăzi miniştrii nu au posibilitatea, Guvernul nu are posibilitatea de a veni cu proiecte de legi, cu politici publice, cu ordonanţă de urgenţă, cu asumare, cu nimic. Şi este, din acest punct de vedere, ceva extrem, extrem de dăunător şi pentru fiecare ministru care chiar doreşte să facă ceva”, a arătat preşedintele UDMR.

El consideră că preşedintele României va încerca să ţină cont de faptul că persoana premierului este extrem de importantă şi că „trebuie să fie o personalitate acceptabilă pentru Grindeanu şi pentru Bolojan”.

Întrebat dacă vede posibil un eventual guvern din care să facă parte PSD şi PNL, Kelemen Hunor a răspuns: „Astăzi nu. Cel puţin cu politicieni din prima linie, nu. Dar cu oameni care sunt desemnaţi, propuşi de partide, şi susţinuţi de partide. Şi să nu fie oameni politici neapărat, care au făcut politica de partid, da. Într-o astfel de situaţie, cred că se poate, s-ar putea colabora. Deci este un posibil compromis. Ok, venim cu oameni în guvern, fiecare cu oameni care nu au făcut politică de partid. Sunt specialişti, susţinem cu toţii acest guvern. Şi măcar să intrăm în 2027 cu buget, rectificarea, câteva legi până la sfârşitul anului şi bugetul pentru anul 2027, că, vrei, nu vrei,, România va avea nevoie de finanţare pentru a acoperi deficitul”.

Editor : C.L.B.