Live TV

Kelemen Hunor: Dacă Guvernul Mureșan nu trece, sunt convins că Nicușor Dan va face o nouă desemnare relativ repede

Data actualizării: Data publicării:
siegfried muresan inquam octav ganea
Siegfried Mureșan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat miercuri, la RFI, că președintele Nicușor Dan va convoca noi consultări cu partidele politice, dacă Guvernul Mureşan nu va trece de votul Parlamentului. „Poate că la următoarea desemnare oamenii vor fi un pic mai flexibili”, mai spune Kelemen.

„Haideţi să vedem ce scrie Constituţia. Înainte de desemnare, preşedintele se consultă cu partidele parlamentare. Deci dacă acest guvern nu trece după votul de azi, atunci, conform Constituţiei, preşedintele va convoca nişte consultări. Sunt convins că va merge pe Constituţie şi în urma consultărilor va face o nouă desemnare. Când se va întâmpla, nu ştiu, nu am habar, dar nu cred că vom sta încă trei luni de zile fără desemnare. Eu cred că se va întâmpla relativ repede, trebuie să se întâmple relativ repede”, a afirmat Kelemen Hunor, potrivit News.ro.

El a precizat că preşedintele României nu poate fi obligat de nimeni să declanşeze alegeri anticipate.

„Partea cealaltă, tot în Constituţie scrie că după două eşecuri şi după 60 de zile poate dizolva Parlamentul. Aici Constituţia lasă la dispoziţia preşedintelui o apreciere extrem de mare, o libertate foarte, foarte mare şi e bine să fie aşa. Deci preşedintele nu poate fi obligat de nimeni, nici de politicieni, nici de societate, să decidă împotriva convingerii sale. Deci el, dacă este convins că alegerile anticipate nu ne ajută, nu poţi să-l obligi în niciun fel să dizolve Parlamentul, fiindcă Constituţia zice «poate dizolva». Şi din acest punct de vedere există această posibilitate, dar nu există obligaţia preşedintelui”, a explicat liderul UDMR.

El a adăugat că speră că preşedintele Nicuşor Dan va face consultări relativ repede.

„Poate că la următoarea desemnare oamenii vor fi un pic mai flexibili. Colegii mei, după foarte mult timp în guvernul interimar, doresc ori să plece în opoziţie, ori să aibă capacitatea de a decide. Că astăzi miniştrii nu au posibilitatea, Guvernul nu are posibilitatea de a veni cu proiecte de legi, cu politici publice, cu ordonanţă de urgenţă, cu asumare, cu nimic. Şi este, din acest punct de vedere, ceva extrem, extrem de dăunător şi pentru fiecare ministru care chiar doreşte să facă ceva”, a arătat preşedintele UDMR.

El consideră că preşedintele României va încerca să ţină cont de faptul că persoana premierului este extrem de importantă şi că „trebuie să fie o personalitate acceptabilă pentru Grindeanu şi pentru Bolojan”.

Întrebat dacă vede posibil un eventual guvern din care să facă parte PSD şi PNL, Kelemen Hunor a răspuns: „Astăzi nu. Cel puţin cu politicieni din prima linie, nu. Dar cu oameni care sunt desemnaţi, propuşi de partide, şi susţinuţi de partide. Şi să nu fie oameni politici neapărat, care au făcut politica de partid, da. Într-o astfel de situaţie, cred că se poate, s-ar putea colabora. Deci este un posibil compromis. Ok, venim cu oameni în guvern, fiecare cu oameni care nu au făcut politică de partid. Sunt specialişti, susţinem cu toţii acest guvern. Şi măcar să intrăm în 2027 cu buget, rectificarea, câteva legi până la sfârşitul anului şi bugetul pentru anul 2027, că, vrei, nu vrei,, România va avea nevoie de finanţare pentru a acoperi deficitul”.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_013_INQUAM_Photos_George_Calin
1
Călin Georgescu, la ieșirea de la CAB: „Îi mulțumesc lui George Simion pentru...
Sorin Grindeanu
2
Grindeanu, după anunțul lui Simion privind absența AUR din comisii și plen: Încă o dovadă...
calin georgescu
3
Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Curtea de Apel București a aprobat...
BUCURESTI - PALATUL VICTORIA - PROTECTIA COPILULUI - CEREMONIE
4
Ambasadorul SUA în România, după dezvăluirile WSJ referitoare la diplomata de la Atena...
Kim Jong-un, alături de soldați nord-coreeni
5
Ce se va întâmpla cu cei doi soldați nord-coreeni care au fost capturați în Ucraina și...
Haos la naționala Portugaliei, după decizia lui Cristiano Ronaldo. Președintele FPF a zburat de urgență la Copenhaga
Digi Sport
Haos la naționala Portugaliei, după decizia lui Cristiano Ronaldo. Președintele FPF a zburat de urgență la Copenhaga
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
2026-09-22-4096
Kelemen Hunor: Călin Georgescu e un produs al fostei Securităţi. Este o luptă între ce a mai rămas din ea cu sistemul politic actual
Europarlamentarul S&D Victor Negrescu
Calculele PSD pentru o nouă majoritate după votul pentru Guvernul Mureșan. Negrescu: Poate UDMR își va schimba poziționarea
Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor: Astăzi facem procedura până la capăt, dar nu văd acele voturi dincolo de 170, 171
alexandru rogobete captura
Alexandru Rogobete (PSD), mesaj pentru PNL-USR: CCR este bună doar atunci când speraţi să vă dea vouă dreptate
dominic fritz face declaratii
Fritz, replică pentru Grindeanu, după amenințarea cu plângerea penală. „Am venit în România în autocar, nu în avionul Nordis”
Recomandările redacţiei
INSTANT_SOSIRE_SIEGFRIED_004_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Parlamentul dă astăzi votul decisiv pentru guvernul propus de...
Flugzeug flydubai Boeing 737 MAX 8, A6-FKA, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, VAE, 26.06.2026 *** flydubai Boeing 737
Un zbor Dubai-Tel Aviv a aterizat în Arabia Saudită după o alertă de...
nicu stefanuta in parlamentul european
Cum se vede la Bruxelles criza politică din România. Un...
perchezitii-diicot-3
Percheziţii la persoane care au încercat să trimită în Belarus un...
Ultimele știri
Iranul a primit răspunsul SUA pentru un plan pe şapte zile. Ce nemulțumește Teheranul
Putin a ordonat serviciilor secrete să-l ucidă pe Kasparov. Marele campion a fost pus sub pază specială în SUA (El Mundo)
Cine a câștigat titlul de cel mai gras urs din Alaska. A strâns peste 100.000 de voturi la „Fat Bear Week”, după o luptă strânsă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
VIDEO Imagini cu Presley Gerber, cu doar câteva ore înainte de moarte. Fiul lui Cindy Crawford s-a filmat din...
Cancan
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări
Fanatik.ro
Veste proastă pentru Nicușor Bancu la naţionala României: Gigi Becali vrea să-l vândă rapid pe Pădurariu...
editiadedimineata.ro
OpenAI amână lansarea noului său model AI din cauza unor îngrijorări legate de siguranță
Fanatik.ro
Nemaintâlnit! Borza a primit oferta de milioane de euro ca să joace pentru echipa naţională a unei ţări din...
Adevărul
Un român plecat la muncă în Irlanda povestește cât câștigă în construcții și cum și-a găsit de lucru: „E...
Playtech
Când depunerile de numerar pot ridica semne de întrebare. Ce verifică ANAF în conturile persoanelor fizice
Digi FM
Ce face Ion Lăceanu la 90 de ani. "Omul-orchestră" s-a mutat acum cinci ani la un azil, după moartea soției...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum arată noua viață a Simonei Halep: "Este momentul să îmi formez familia pe care mi-o doresc!"
Pro FM
Are doar 21 de ani, dar vocea ei este comparată cu a lui Adele și Amy Winehouse. Cine e Sienna Spiro, noua...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
S-au îndrăgostit pe platoul de filmare, iar azi au o familie superbă. Kirsten Dunst și Jesse Plemons, din nou...
Adevarul
O fabrică de bere din Germania își închide porțile după aproape 400 de ani. Zeci de angajați rămân fără loc...
Newsweek
Pensii militare: Ministrul Miruță anunță că vârsta de pensionare nu crește. Documentele oficiale îl contrazic
Digi FM
Casa „Barbie” din Marea Britanie se vinde cu 725.000 de lire sterline. Locuința unde până și robinetele sunt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Premieră mondială după 100 de ani. A fost descoperită o nouă specie de pisică sălbatică. Cum arată Leopardus...
Film Now
John Goodman, despre gestul generos făcut de Bruce Willis la începutul carierei: „A avut grijă de mine. Îl...
UTV
Victor Slav a publicat imagini rare cu fiica sa. Sofia a împlinit 10 ani