Exclusiv Kelemen Hunor: Dacă nu închidem subiectul cu magistrații, vom fi o majoritate impotentă. Lumea va zice „plecați”

Data actualizării: Data publicării:
kelemen hunor in parlament
Kelemen Hunor. Foto: Inquam Photos / George Călin
„Dacă nu închidem acest subiect pierdem cu toții, vom fi o majoritate impotentă” „Nu poți să spui oamenilor că ai majoritate, și există un domeniu unde tu nu poți să legiferezi de ani de zile”

Kelemen Hunor a vorbit, luni seara, în exclusivitate la Digi24, despre neînțelegerile din coaliție cu privire la pensiile magistraților, precum și despre discuția pe care Sorin Grindeanu a avut-o separat cu aceștia. „Dacă nu închidem acest subiect pierdem cu toții, vom fi o majoritate impotentă”, a afirmat liderul UDMR care a adăugat că „nu poți să spui oamenilor că ești în Parlament, ai majoritate, și există un domeniu unde tu nu poți să legiferezi de ani de zile”.

Întrebat dacă PSD s-a transformat în avocatul magistraților în chestiunea reducerii pensiilor acestora, Kelemen Hunor a spus că îi este greu să se pronunțe pe acest subiect „fiindcă în momentul în care a fost proiectul pe agenda coaliției, după aceea a fost pe agenda guvernului și a venit în Parlament, toată lumea a fost de acord cu varianta propusă de Guvern - creșterea vârstei de pensionare la, mă rog, vechimea 35 de ani și 70% din venitul net, pensia din acest punct de vedere și perioada de tranziție 10 ani”.

Într-adevăr, a existat o discuție să fie de 15 ani, dar guvernul, cu primul proiect care a fost trimis și la Curte informal pentru o analiză, a pus 10, și la consultările cu magistrații a fost tot 10 ani, n-a mai propus 15. Iar în Parlament nimeni n-a avut amendament de 15 ani, pensie la 70%, nu 75%, nu 80%”, a precizat Kelemen Hunor.

Dacă nu închidem acest subiect pierdem cu toții, vom fi o majoritate impotentă”

Din punctul meu de vedere, e un domeniu unde, dacă noi nu închidem acest subiect, într-un fel, și eu cred că trebuie să închidem după ce vom avea și motivarea Curții - că încă nu a apărut motivarea Curții - dacă nu închidem, pierdem cu toții, fiindcă aparent vom fi o coaliție, un guvern, o majoritate impotentă, care nu este în stare să facă o lege, să treacă o lege prin Parlament. Și oamenii sunt extrem de nervoși. Dacă există un subiect în acest moment în spatele căruia există o majoritate în societate, și există o majoritate în spatele coaliției, este subiectul pensionării magistraților. Și eu cunosc judecători absolut super, și procurori absolut super. Deci n-are nimeni nimic nici cu judecătorii, nici cu procurorii. Doar că în acest moment, percepția în societate, pe bună dreptate, este cum o știți. Sunt oameni care pleacă la 48 de ani, la 50 de ani la pensie și cu o pensie foarte mare, după care ei se întorc în activitatea social-economică, politică, administrativă”, a adăugat liderul UDMR.

Despre consultările lui Sorin Grindeanu cu magistrații, Kelemen Hunor a afirmat că „poate iarăși este mai mult un joc politic sau nu”. „Nu vreau să intru în interpretări, fiindcă nu am fost prezent la consultările de săptămâna trecută organizate de Sorin Grindeanu. Sigur, dacă cineva are un proiect mai bun, poate să vină în coaliție cu un proiect mai bun și discutăm în coaliție, apoi se poate intra în circuitul de avizare. Deci nu văd aici o problemă, dacă într-adevăr este doar pe formă, atunci trebuie reluată doar procedura de avizare și trebuie așteptat 30 de zile. Sunt convins că CSM va ține Guvernul 30 de zile pe loc”, a punctat Kelemen Hunor.

Nu poți să spui oamenilor că ai majoritate, și există un domeniu unde tu nu poți să legiferezi de ani de zile”

Aici apare nervozitatea, aici apare într-un fel neputința, fiindcă tu nu poți să spui oamenilor că ești în Parlament, ai majoritate, și există un domeniu unde tu nu poți să legiferezi de ani de zile. Nu poți, fiindcă asta s-a întâmplat și la guvernele anterioare, majoritățile anterioare. S-au încercat tot felul de metode, cu impozitarea pensiilor, cu altele și n-a ieșit nici una dintre formele propuse. Iar oamenii spun: „Domnule, atunci mai avem nevoie de Parlament? Avem nevoie de revoluție la un moment”. „Domnule, haideți, plecați cu toții, vedem ce facem cu țara”. Deci percepția în politică e o chestiune extrem de importantă. Și eu îi înțeleg pe magistrați, dar și ei trebuie să înțeleagă că în societate, în acest moment există această nervozitate și nemulțumire, și nu oamenii sunt de vină”, a conchis liderul UDMR.

