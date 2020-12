Kelemen Hunor: Dacă până la a doua rundă de consultări nu se ajunge la o concluzie, vom propune un nume de premier

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, după consultările de la Palatul Cotroceni, că la discuțiile cu președintele nu a avansat un nume de premier. Acesta a precizat că UDMR își dorește o coaliție cu PNL și USR PLUS, în care formațiunea care a obținut cele mai multe voturi să propună premierul, iar celelalte două partide să primească șefia celor două camere ale Parlamentului. „Nu avem o preferință”, a spus Kelemen.

„Voi spune ceea ce am spus și la Cotroceni domnului președinte. Am fost prezenți la prima rundă de consultări și am spus că după rezultatul oficial sunt mai multe formule pentru a asigura o stabilitate, dar din punctul nostru de vedere ne dorim o coaliție PNL-USR PLUS și UDMR. Asta ar însemna o majoirtate solidă. Cu sprijinul grupului minorităților naționale, am avea o majoritate stabilă, dacă reușim să creștem nivelul de încredere între partenerii de coaliție și să construim un program de guvernare comun”, a declarat președintele UDMR.

Kelemen Hunor a precizat că discuțiile de la sfârșitul săptămânii au fost „extrem de utile”, dar că trebuie să existe „încredere între parteneri”. Liderul UDMR susține împărțirea celor trei funcții în stat între cele trei partide care ar putea forma o coaliție de guvernare și a adăugat că dacă până la următoarea rundă de consultări nu va exista un acord, Uniunea va avea propria propunere de premier.

Noi considerm că cel care a câștigat cele mai multe mandate trebuie să aibă un prim ministru. De aceea ar fi de dorit să ajungem la o înțelegere cât mai repede. Cele trei funcții trebuie împărțite la fiecare dintre cele trei partide. Nu avem o preferință. Acum există două propuneri de premier, PNL are o propunere, USR PLUS o propunere, era firesc să avem și noi o propunere. Am spus că avem 2-3 persoane, iar dacă nu se ajunge la o concluzie, la o a doua rundă de negocieri vom veni cu această propunere”, a mai declarat Kelemen Hunor.

