Kelemen Hunor: Dacă PSD nu l-a votat pe Siegfried Mureșan, nici PNL nu îl va vota pe Grindeanu. Ce soluție vede liderul UDMR

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a exclus miercuri că va sprijini un guvern PSD–AUR, după ce Parlamentul a respins guvernul propus de Siegfried Mureșan. Kelemen Hunor a declarat, la Digi FM, că premierul ar trebui să fie acceptat de PSD, PNL, USR și UDMR, sau măcar de o majoritate, care poate să fie și fără UDMR, iar desemnarea lui Sorin grindeanu nu ar fi o soluție, deoarece nu ar fi acceptată de PNL.

Liderul UDMR a spus că semnalele de până acum arată că Nicușor Dan nu dorește alegeri anticipate și că nimeni nu îl poate obliga. El se așteaptă la o nouă desemnare.

Liderul UDMR consideră că premierul ar trebui să fie acceptat de PSD, PNL, USR și UDMR, sau măcar de o majoritate, care poate să fie și fără UDMR.

El spune că guvernul ar putea fi format din specialiști propuși de fiecare partid. „Eu nu spun tehnocrați, eu spun specialiști”, a precizat Kelemen Hunor. El a explicat că un guvern decuplat de Parlament și-ar vedea proiectele de lege și ordonanțele blocate. Ca soluție de compromis, a sugerat ca președintele să propună miniștrii de la Externe și Apărare, domenii în care are atribuții constituționale.

Întrebat despre o eventuală desemnare a lui Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor a spus că abordarea de până acum nu lasă loc de optimism. Dacă PSD nu l-a votat pe Siegfried Mureșan, susține el, nici PNL nu îl va vota pe Grindeanu. Fără voturile PNL, singura majoritate posibilă ar fi cu AUR. Viitorul premier trebuie acceptat de ambele partide, iar liderii lor „nu trebuie să se iubească, nu trebuie să fie prieteni”, ci trebuie să țină cont de țară.

Despre Alexandru Nazare a spus că este una dintre variante și că numele lui a fost vehiculat de mult timp. Nu știe însă dacă Nazare își dorește funcția și nici dacă PSD l-ar accepta.

Kelemen Hunor a respins declarațiile unor lideri PSD care au sugerat o guvernare împreună cu AUR. „Eu cred că nu trebuie încercat niciodată”, a spus liderul UDMR. El a avertizat că polarizarea și declarațiile contondente îi împing pe oameni spre ceea ce a numit „kitsch politic”, adică populism și extremism.

Întrebat dacă mai vede vreun motiv de speranță, a răspuns că speranța trebuie să vină din rațiune și din partidele care au guvernat împreună, nu din cele extremiste. Despre o guvernare PSD–AUR a încheiat: „Mai repet o dată: nu, așa ceva este exclus”.

Guvernul Mureșan a obținut doar 182 de voturi pentru și 15 împotrivă. Pentru votul de încredere avea nevoie de 233. Din cei 464 de parlamentari au fost prezenți 321 și au votat 197. Siegfried Mureșan este al doilea premier desemnat care pică votul de investitură, după Adrian Veștea.

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Editor : A.C.