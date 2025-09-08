Kelemen Hunor: Dacă reforma pensiilor magistraților nu rezistă la testul constituţional, legitimitatea acestui guvern dispare

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că, dacă reforma pensiilor ocupaţionale nu rezistă la Curtea Constituţională, atunci legitimitatea Guvernului dispare. El a precizat că Executivul a ţinut cont de toate aspectele din trecut legate de reforma sistemului.

„Dacă la Curtea Constituţională, după această pregătire privind reforma pensiilor ocupaţionale - că nu spun eu speciale ale magistraţilor - şi mai ales vârsta de pensionare, că aia e reforma, când schimbi sistemul în sensul că şi pentru magistraţi 35 de ani de muncă înseamnă momentul când poţi să treci la pensie sau 65 de ani, asta da, înseamnă o schimbare de sistem. Deci dacă nu rezistă la testul constituţional, legitimitatea acestui guvern dispare. Pur şi simplu dispare”, a spus Kelemen Hunor, luni seară, la Antena 3, potrivit News.ro.

El a explicat că au fost încercate toate variantele în trecut, după ce Curtea Constituţională a respins proiectele privind pensiile magistraţilor.

„Am încercat toate variantele în anii care au trecut şi de fiecare dată am primit un refuz din partea Curţii Constituţionale cu motivări, cu argumente. Acum Guvernul, coaliţia a ţinut cont de toate aspectele din trecut legate de reforma sistemului, de pensionare în cazul magistranţilor, a ţinut cont şi de pensiile ocupaţionale, a ţinut cont de perioada de tranziţie de 10 ani, pentru gustul meu este foarte mult, dar am făcut un compromis şi am spus că, dacă asta este soluţia, atunci vom accepta doar ca să putem trece de acest hop, fiindcă în societate, dacă ne uităm un pic, atunci într-adevăr tot ce înseamnă magistratura, percepţia despre magistratură, despre pensiile, despre vârsta de pensionare, cauzează nişte nervozităţi relativ mari”, a spus preşedintele UDMR.

