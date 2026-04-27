Video Kelemen Hunor: „De săptămâna viitoare, probabil, acest guvern va pica”. Ce spune liderul UDMR despre moțiunea PSD–AUR

Kelemen Hunor
Kelemen Hunor. Foto: Inquam Photos / George Călin
„De săptămâna viitoare, probabil, acest guvern va pica” Despre o posibilă majoritate PSD–AUR „Nu mai există loc de mediere” Discuții despre PNRR și SAFE

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, în Parlament, că depunerea moțiunii de cenzură anunțate de PSD și AUR nu este „ceva pozitiv pentru România” și că, odată inițiat acest demers, „cale de întoarcere nu există”. El a precizat că, în cazul în care se conturează o majoritate, Guvernul ar putea pica săptămâna viitoare, iar ulterior vor începe negocierile politice.

„De săptămâna viitoare, probabil, acest guvern va pica”

Kelemen Hunor a declarat, luni, în Parlament, că depunerea moțiunii de cenzură schimbă complet jocul politic și face imposibilă revenirea la situația anterioară.

„Nu prea văd ca ceva foarte pozitiv pentru România, cu tot respectul pentru fiecare cetățean care a votat, indiferent unde a votat, dar în momentul în care moțiunea este depusă, cale de întoarcere nu există. Sigur, trebuie să vedem și votul, dar dacă ei au majoritate, așa cum se vehiculează, atunci săptămâna viitoare și cei care au semnat, și cei care vor să susțină vin și votează moțiunea de cenzură. De săptămâna viitoare, probabil, acest guvern va pica și încep negocierile, dar nu cred că este ceva bun pentru țară”, a spus liderul UDMR.

Despre o posibilă majoritate PSD–AUR

„Dacă se formează undeva o majoritate pentru a da jos guvernul, probabil că acea majoritate, teoretic cel puțin, rămâne valabilă, fiindcă de ce dai jos guvernul dacă a doua zi dispare acea majoritate. Trebuie să vedem, nu vreau să speculez.”

Totuși, liderul UDMR nu exclude complet alte scenarii politice, inclusiv o eventuală colaborare cu PSD, dar avertizează că negocierile ar fi dificile.

„E posibil, dar va fi greu de realizat, mai ales că între PSD și PNL lucrurile nu merg bine.”

Kelemen Hunor a subliniat că UDMR își dorește continuarea actualei formule de guvernare.

„În acest moment, noi (UDMR) suntem într-o coaliție și avem o singură dorință: dacă se poate, această coaliție de azi să meargă mai departe.”

Întrebat despre posibilitatea unei formule de guvernare fără Ilie Bolojan premier, liderul UDMR a respins această variantă.

„Nu va pleca Ilie Bolojan. Dacă pică guvernul printr-o moțiune de cenzură, da, dar altfel de ce să plece?”

„Nu mai există loc de mediere”

În opinia sa, conflictul politic a ajuns într-un punct din care nu mai poate fi detensionat.

„Pe ultima sută de metri nu mai cred că este posibil, fiindcă ei au anunțat o moțiune de cenzură. În momentul în care moțiunea de cenzură este depusă, am intrat pe o altă stradă și trebuie să mergem până la capăt.”

Kelemen Hunor a adăugat că direcția politică va deveni clară abia după votul din Parlament.

„Când încep discuțiile, dacă pică guvernul, dacă trece moțiunea de cenzură, atunci vom putea ști care este pasul următor sau ce se coagulează.”

El a mai spus că decizia PSD de a-și retrage prefecții și secretarii de stat indică o ruptură clară față de actuala formulă de guvernare.

„PSD a anunțat că retrage prefecții și secretarii de stat. Înseamnă că, pentru ei, orice posibilitate de a discuta în formatul de până săptămâna trecută a dispărut.”

Discuții despre PNRR și SAFE

Liderul UDMR a precizat că, în paralel cu tensiunile politice, în Parlament au avut loc discuții și despre teme economice urgente.

„Am discutat despre lucruri urgente, despre SAFE și ce trebuie să facem ca să nu pierdem banii din SAFE. Pe PNRR avem câteva probleme. Asta a fost al doilea subiect la Cotroceni, unde poate cea mai dificilă chestiune este legea salarizării unitare, ceea ce este o asumare din partea României în fața Comisiei.”

Editor : A.G. | Ș.A.

Top Citite
Diana Buzoianu, ministra Mediului.
1
Ministrul Mediului: Reprezentanţii PSD se pregătesc să dea concursuri în unele...
nicusor dan face declaratii
2
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan: „Am ajuns într-o...
orban
3
Ungaria: Viktor Orban a anunțat că renunţă la mandatul de parlamentar. Dar rămâne în...
Militari NATO
4
Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimiși in luptă când misiunea e prea...
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București
5
Ce a spus ambasadorul Rusiei la București după ce două drone, din care una cu explozibil...
Te-ar putea interesa și:
diana buzoianu sustine o conferinta de presa
Diana Buzoianu: PSD a vândut stabilitatea ţării pe un selfie cu George Simion şi AUR
manfred weber face declaratii
Manfred Weber, liderul PPE: Suntem foarte îngrijoraţi de ultimele evoluţii din România
fritz
Președintele USR exclude soluția unui prim-ministru tehnocrat dacă Bolojan cade. „Ar fi o păpușă a PSD-ului”
nicusor dan 2
Cum ar fi aflat președintele Nicușor Dan despre moțiunea PSD-AUR (surse)
Daniel Fenechiu.
Daniel Fenechiu avertizează: „Dacă PSD dărâmă Guvernul Bolojan, soluția este opoziția și nu excludem alegerile anticipate”
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu
Grindeanu dă asigurări că nu face guvern cu AUR, după ce a fost...
Donald Trump
Paradoxul puterii militare: cum pot slăbi intervențiile SUA și...
Ministrul fondurilor europene.
Garanția ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru: „Niciun...
oameni la metrou
 „Ghinion”. Ciprian Șerban, fostul ministru al Transporturilor, a...
Ultimele știri
Ciucu: Crizele politice sunt create exclusiv pe baza intereselor. Oameni bogaţi şi puternici vor mai multă bogăţie şi mai multă putere
Preşedintele Donald Trump susţine o propunere făcută pe o reţea socială: Vrea să redenumească agenția ICE în „NICE”
Agenție românească în top 8 agenții SEO din Europa: five elements digital, finalistă pentru al șaselea an consecutiv
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Uranus intră în Gemeni pentru următorii 8 ani. Zodiile care își reinventează complet viața
Cancan
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
Fanatik.ro
Răzvan Lucescu a vorbit deschis despre posibilitatea de a lucra cu MM Stoica și Gigi Becali la FCSB: „Cred că...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Alimentul pe care Cristiano Ronaldo nu-l mai consumă deloc. Se găsește în toate supermarketurile din România...
Adevărul
Animalul dispărut care revine în pădurile din România după mai bine de 200 de ani: au fost aduse patru...
Playtech
Soveja, satul unic în Europa, a ars aproape complet. Era considerat staţiunea bogaţilor în timpul...
Digi FM
Cade Guvernul Bolojan? Aritmetica parlamentară la zi
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Îl așteaptă o suspendare ”istorică”, după ce i-a dat un pumn direct în figură adversarului! Clubul l-a...
Pro FM
Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, prima reacție după nunta artistului: „Dacă ei cred în căsătorie...”
Film Now
Cât mai au de așteptat fanii James Bond pentru un nou film cu agentul 007. Cea mai lungă pauză din istoria...
Adevarul
Destinația unde o bere costă 1 euro și mâncarea 3 euro: „Capitala, un mini Dubai”
Newsweek
Vor primi pensionarii cu grupe bani în plus la pensie? Consiliul Legislativ a dat verdictul DOCUMENT
Digi FM
Dieta lui Fuego care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme. „Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Ajută sau încurcă digestia apa băută în timpul mesei? Ce spun medicii gastroenterologi” is locked Ajută sau...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ea va fi mereu familia mea”. Melanie Griffith, fericită la brațul lui Antonio Banderas, la 11 ani de la...
UTV
Cum a apărut mama lui Dorian Popa la nunta artistului. Imaginile cu „Mamișor” și nora ei au devenit virale