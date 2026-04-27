Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, în Parlament, că depunerea moțiunii de cenzură anunțate de PSD și AUR nu este „ceva pozitiv pentru România” și că, odată inițiat acest demers, „cale de întoarcere nu există”. El a precizat că, în cazul în care se conturează o majoritate, Guvernul ar putea pica săptămâna viitoare, iar ulterior vor începe negocierile politice.

„De săptămâna viitoare, probabil, acest guvern va pica”

Kelemen Hunor a declarat, luni, în Parlament, că depunerea moțiunii de cenzură schimbă complet jocul politic și face imposibilă revenirea la situația anterioară.

„Nu prea văd ca ceva foarte pozitiv pentru România, cu tot respectul pentru fiecare cetățean care a votat, indiferent unde a votat, dar în momentul în care moțiunea este depusă, cale de întoarcere nu există. Sigur, trebuie să vedem și votul, dar dacă ei au majoritate, așa cum se vehiculează, atunci săptămâna viitoare și cei care au semnat, și cei care vor să susțină vin și votează moțiunea de cenzură. De săptămâna viitoare, probabil, acest guvern va pica și încep negocierile, dar nu cred că este ceva bun pentru țară”, a spus liderul UDMR.

Despre o posibilă majoritate PSD–AUR

„Dacă se formează undeva o majoritate pentru a da jos guvernul, probabil că acea majoritate, teoretic cel puțin, rămâne valabilă, fiindcă de ce dai jos guvernul dacă a doua zi dispare acea majoritate. Trebuie să vedem, nu vreau să speculez.”

Totuși, liderul UDMR nu exclude complet alte scenarii politice, inclusiv o eventuală colaborare cu PSD, dar avertizează că negocierile ar fi dificile.

„E posibil, dar va fi greu de realizat, mai ales că între PSD și PNL lucrurile nu merg bine.”

Kelemen Hunor a subliniat că UDMR își dorește continuarea actualei formule de guvernare.

„În acest moment, noi (UDMR) suntem într-o coaliție și avem o singură dorință: dacă se poate, această coaliție de azi să meargă mai departe.”

Întrebat despre posibilitatea unei formule de guvernare fără Ilie Bolojan premier, liderul UDMR a respins această variantă.

„Nu va pleca Ilie Bolojan. Dacă pică guvernul printr-o moțiune de cenzură, da, dar altfel de ce să plece?”

„Nu mai există loc de mediere”

În opinia sa, conflictul politic a ajuns într-un punct din care nu mai poate fi detensionat.

„Pe ultima sută de metri nu mai cred că este posibil, fiindcă ei au anunțat o moțiune de cenzură. În momentul în care moțiunea de cenzură este depusă, am intrat pe o altă stradă și trebuie să mergem până la capăt.”

Kelemen Hunor a adăugat că direcția politică va deveni clară abia după votul din Parlament.

„Când încep discuțiile, dacă pică guvernul, dacă trece moțiunea de cenzură, atunci vom putea ști care este pasul următor sau ce se coagulează.”

El a mai spus că decizia PSD de a-și retrage prefecții și secretarii de stat indică o ruptură clară față de actuala formulă de guvernare.

„PSD a anunțat că retrage prefecții și secretarii de stat. Înseamnă că, pentru ei, orice posibilitate de a discuta în formatul de până săptămâna trecută a dispărut.”

Discuții despre PNRR și SAFE

Liderul UDMR a precizat că, în paralel cu tensiunile politice, în Parlament au avut loc discuții și despre teme economice urgente.

„Am discutat despre lucruri urgente, despre SAFE și ce trebuie să facem ca să nu pierdem banii din SAFE. Pe PNRR avem câteva probleme. Asta a fost al doilea subiect la Cotroceni, unde poate cea mai dificilă chestiune este legea salarizării unitare, ceea ce este o asumare din partea României în fața Comisiei.”

