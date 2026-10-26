Kelemen Hunor a comentat, luni, la Jurnalul de Seară de la Digi24, evenimentele recente din școlile din România, când un elev a atacat o profesoară de matematică la Bistrița, după ce a lăsat o serie de mesaje pe rețelele de socializare în care dădea de înțeles că va comite un act violent, iar un alt elev din Pitești a lovit doi colegi cu o macetă. Liderul UDMR vorbește despre „această influență nefastă care vine din zona TikTok, Facebook și ce mai apare”, dar crede că o interzicere a rețelelor de socializare online nu rezolvă „mare lucru”. „Ar fi o greșeală să aruncăm noi toată responsabilitatea pe școli. E o responsabilitate și în familie”, spune politicianul care a vorbit și de relația cu fiica sa.

Întrebat cât de grave sunt atacurile din școli din ultima perioadă, Kelemen Hunor a recunoscut că autoritățile n-au reușit să facă nimic referitor la influența rețelelor sociale asupra copiilor. Președintele UDMR crede că acestea au un rol foarte important în ce privește atacurile violente, dar o simplă interzicere nu este o soluție viabilă.

„(Atacurile din școli, n.r.) Sunt grave și e o situație extrem de tristă. Noi nu am reușit să facem nimic cu această influență nefastă care vine din zona TikTok, Facebook și ce mai apare, că nici nu mai putem, sau cel puțin eu nu pot urmări exact ce platforme mai funcționează și aici, la un moment dat, nu numai noi, dar toate statele din Uniunea Europeană ar trebui să se gândească unde-i limita, până unde putem să mergem. Fiindcă în momentul în care tu vezi pe TikTok filmulețe cum trebuie omorât un câine de adolescenți și ei răspândesc un astfel de film și nu intervine nimeni și nu sancționează nimeni, e o problemă uriașă. Când un adolescent se pregătește săptămâni, luni să intre și să atace profesorii și elevii, înseamnă că este sub influența rețelelor sociale. Prin interzicerea lor nu rezolvi prea mare lucru”, a declarat Kelemen Hunor la Digi24.

Președintele UDMR este de părere că, deși tehnic se poate restricționa accesul la rețelele de socializare online, din soluția la această problemă nu poate fi exclusă educația, iar rolul familiei este foarte important.

„Sigur, tehnic, bănuiesc că se poate (interzice accesul, n.r.), dar aici e vorba de educație. Și acum avem doi miniștri la educație și am încredere în acești miniștri până la proba contrarie, dar trebuie făcut ceva mult mai rapid, mult mai radical și consistent pe termen lung. Eu atâta pot să vă spun în acest moment, fiindcă aici toate instituțiile statului trebuie să se implice. Nu poate să facă nici ministrul educației singur. Sigur, educația începe în familie și acolo, la ce vor: să dai în mâna copilului un telefon și să permiți să utilizeze fără limite un telefon. Cu asta mă lupt și eu, cu copiii mei și e greu să impui o limită, mai ales că în clasă sunt copii deja care au acces la internet nelimitat”, a explicat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a arătat că ar fi o greșeală să fie dată vina pe școli și a arătat că și el trebuie să-i explice fiicei sale de ce nu i permite acces nelimitat la internet.

„Dacă stă fiica mea cu prietenii și ea nu are acces, atunci vine și zice: «Tati, dar eu de ce nu am», și trebuie să fiu în stare să explic și să spun de ce nu ai posibilitatea și de ce trebuie să ai răbdare, de ce trebuie să îi asculți pe părinții tăi și așa mai departe. Deci educația nu merge doar la școală. Deci ar fi greșeală să aruncăm noi toată responsabilitatea pe școli. E o responsabilitate și în familie. Deci e o chestiune extrem de complicată și, până la urmă, e viitorul României, că noi suntem deja spre ieșire din zona activă. Ei vor veni peste câțiva ani și vor decide pentru viitorul lor”, a conchis Kelemen Hunor.

Editor : B.E.