Exclusiv Kelemen Hunor, despre boicotarea livratorilor străini: E client vechi domnul Tănasă. Trebuie judecat și respinse astfel de declarații

Foto: Cristian Șuțu

Președintele UMDR, Kelemen Hunor, a comentat, în cadrul unui interviu exclusiv pentru Digi24, afirmațiile reprezentanților AUR, în special cele ale deputatului Dan Tănasă, privind boicotarea livratorilor străini din România, spunând că „dacă nu ne delimităm de astfel de atitudini, de agresivitate verbală, se transformă în agresivitate fizică”. „Trebuie judecat și respinsă orice declarație de acest gen”, a adăugat acesta. El precizează că „responsabilitatea celor cu capacitatea de a influența opinia publică e uriașă”.

„E un client vechi domnul Tănasă. De fiecare dată agită. Dacă nu ne delimităm de astfel de atitudini, e vorba de agresivitate verbală, se transformă în agresivitate fizică. Trebuie judecat și respinsă orice declarație de acest gen. 

Mai greșește undeva când vorbește de acești muncitori. Ei nu sunt migranți. Au fost aduși de antreprenorii români sau rezidenți în România pentru a munci în forme legale. 

130-140-150.000 e necesarul în fiecare an pe piața muncii din România. Și aceste persoane vin din Asia în primul rând, care lucrează în anumite domenii, mai ales în servicii unde românii nu merg și nu lucrează, ori pentru că nu sunt acasă și au plecat în Vest, ori nu vor să facă acea muncă. Și atunci ei sunt aduși cu forme legale. Pleacă peste 1-2 ani sau se prelungește dreptul de a sta în România. E extrem de simplu.

Vom avea nevoie în continuare de forță de muncă. Oameni care vin în construcții, HORECA. Dacă mergeți oriunde în țară, găsiți în restaurante oameni care au venit în țară cu forme legale și nu cu gândul de a rămane aici. Trebuie să fim clari și sinceri cu cetățenii noștri. 

De acolo putem aduce forță de muncă, asta este. Nu putem aduce din Elvetia, e o altă treabă”, a afirmat Kelemen Hunor.

Citește și O nouă controversă generată de Dan Tanasă, după ce a reclamat că a primit amenințări online: Nu le trimit singur 

El precizează că „responsabilitatea celor cu capacitatea de a influența opinia publică e uriașă”.

„Indiferent că e om politic, ziarist, analist - avem o responsabilitate în plus. Pe noi ne ascultă mai mulți, poate sunt mai atenți, mai ales cei care ne-au ales. Dacă explicăm că nu sunt dușmanii noștri cei care vin să lucreze, atunci și oamenii vor înțelege situația. Dar trebuie să ai curaj. Și eu am primit înjurături când am spus ceva legat de acest subiect. Dar dacă nu explicăm cu subiect și predicat...aici nu vorbim de imigranți care vor să facă nu știu ce rău”, mai susține liderul UDMR.

Citește și: După apelul lui Tanasă împotriva livratorilor străini, Simion întreabă dacă trebuie expulzați cinci pakistanezi care au prins lebede  

