Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, marţi, că reorganizarea teritorială despre care se vorbeşte intens în ultimele săptămâni este un subiect „crescut artificial”, care a acoperit orice altă discuţie.

Liderul UDMR consideră că sunt lucruri care trebuie discutate serios, întrucât România nu este uniformă şi nu se pot lua decizii de la Bucureşti, care să creioneze o lume nouă. Despre comasarea voluntară a localităţilor mici, Kelemen Hunor crede că „e ca apa sfinţită, nici nu te ajută, nici nu te încurcă foarte tare”.

Kelemen Hunor crede că se discută prea mult în ultima perioadă despre reorganizarea teritorială.

„Este un subiect despre care ei vorbesc în fiecare zi. Este un subiect care a fost crescut artificial, zic eu, în această perioadă şi a acoperit orice altceva”, a declarat, marţi, Kelemen Hunor pentru Adevărul.

Potrivit liderului UDMR, nu se mai discută despre pensii, salarii, învăţământ sau alte subiecte importante, ci doar despre reorganizarea teritorială.

„Nu ştiu dacă asta este dorinţa lor, că nu mi-au zis, dar percepţia mea este că prin acest subiect au acoperit totul”, a mai declarat Kelemen Hunor.

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„Orice reorganizare, din punctul meu de vedere, trebuie să plece de la două principii importante. Servicii pentru oameni, că asta este important. Ce face autoritatea locală? Oferă servicii şi dezvoltare pentru comunităţile locale. Deci, din perspectiva serviciilor oferite, mai eficiente şi mai aproape de om şi din perspectiva cetăţeanului, fiindcă până la urmă aici vorbim de viaţa oamenilor, nu vorbim de viaţa primăriei, nu vorbim de viaţa funcţionărimii, vorbim de comunităţi, vorbim de familii, vorbim de oameni şi doar din perspectiva lor se poate face o reorganizare. Ceea ce am văzut până acum nu acoperă aceste două principii”, a afirmat liderul UDMR.

Întrebat dacă crede că guvernanţii pot face reorganizarea fără consultarea UDMR, Kelemen Hunor a declarat: „În România orice este posibil, dar care reorganizare? Că avem în dezbatere publică un proiect de OUG pentru comunităţile mici, de până în 1.500 de locuitori. E ca apa sfinţită, nici nu te ajută, nici nu te încurcă foarte tare”.

Kelemen Hunor a subliniat că şi în prezent legislaţia prevede posibilitatea reorganizării voluntare, dar s-a încercat în Bihor şi Buzău, dar nu s-a reuşit pentru că referendumul necesar nu a trecut.

Kelemen Hunor a mai afirmat că actualul proiect are o noutate - localităţile care se vor reuni voluntar vor avea scutire de taxe locale şi impozite, 50%, şi guvernul va completa de la bugetul naţional.

„Din partea Guvernului nu am văzut un calcul. Am rugat pe colegii mei şi săptămâna trecută au făcut un calcul şi am ajuns la următoarea concluzie. Cele 429 de localităţi care sunt astăzi sub 1.500 de locuitori (…) ar însemna, dacă toate ar dispărea prin comasare voluntară, că România ar economisi prin salariile primarilor, consilierii locali şi ce mai dispare din funcţionari, 240-260 de milioane pe an. Cheltuielile statului vor fi în jur de 4 miliarde, fiindcă ei spun că vor completa de la bugetul naţional impozitele şi taxele, plus nişte stimulente de dezvoltare”, a afirmat Kelemen Hunor, adăugând că nu s-ar face o economie „extraordinară”.

El a adăugat că Guvernul trebuie să găsească o soluţie pentru oraşele mici, pentru că o reformă în adevăratul sens înseamnă că oamenii vor câştiga în urma reforme : „Dacă marea majoritate pierde, nu este o reformă”.

UDMR este împotriva „acestor anunţuri”: „Sunt nişte chestiuni despre care trebuie vorbit la modul serios. Ţara nu este uniformă, România este o ţară extrem de complicată, geografic, cultural, istoric şi trebuie să ţii cont de istorie. Nu poţi să spui că, domnule, de astăzi, noi din Bucureşti creionăm o lume nouă”.

Vicepremierul Marian Neacşu a anunţat că Guvernul îşi propune să îşi asume răspunderea, până la 15 martie, pe proiecte precum restructurarea companiilor de stat şi reorganizarea administrativă.

PSD are un comitet care se ocupă de reorganizarea administrativ-teritorială, fiind făcute mai multe propuneri.

Editor : Sebastian Eduard