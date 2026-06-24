Kelemen Hunor, despre consultările de la Cotroceni: „Au fost două propuneri de premier. Victor Ponta e una dintre ele”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a explicat miercuri că, în timpul consultărilor de la Palatul Cotroceni privind formarea unui nou guvern, au fost prezentate două propuneri de premier, ambele venite din partea unor grupuri de parlamentari care au părăsit formaţiunile pe listele cărora au intrat în Parlament.

„Au fost două propuneri de prim ministru; Victor Ponta din partea unui grup format din parlamentari care au plecat din formaţiunile cu care au intrat în Parlament şi o altă propunere de la un alt grup, tot aşa format din parlamentari care au intrat în Parlament pe listele POT şi SOS. Şi a fost din partea colegilor de la PSD o asumare de a merge la guvernare, dar n-am auzit de la ei, nici de la preşedinte, că ar fi avut o propunere de premier. Dar asta nici nu contează, până la urmă, pentru că, în momentul în care ai făcut un acord parlamentar, se poate merge mai departe”, a declarat Kelemen Hunor la RFI.

El a adăugat că ar mai fi o variantă susţinută de Dominic Fritz şi Ilie Bolojan - cea a unui guvern minoritar construit în jurul PNL-USR-UDMR.

„Partidele trebuie să-şi asume guvernarea, că asta este construcţia noastră instituţională. Acum să vedem ce facem astăzi, mâine. Eu i-am spus la consultări domnului preşedinte Dan să lase un timp de o zi, o zi şi jumătate pentru partide, să găsească o formulă. Deci, din acest punct de vedere, cel puţin în ceea ce ne priveşte, acest anunţ al preşedintelui Dan este într-o relaţie corectă cu confruntările de ieri”, a spus liderul UDMR.

Editor : C.L.B.