Kelemen Hunor. Foto. Digi24
„Nu va funcționa, dar așa au vrut unii”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că tăierea cheltuielilor și a posturilor din primării nu va funcționa în forma actuală, adoptată în ședința Coaliției de marți seară. Liderul UDMR susține că decizia de a reduce cheltuielile va trebui votată în consiliile locale, ceea ce va îngreuna procesul. 

Kelemen Hunor a explicat miercuri, la Parlament, cum va arăta reforma din administrația locală: „Anul 2026 este unul de tranziție, în sensul că există posibilitatea de a reduce salariile sau numărul de posturi; din 2027 nu mai există această posibilitate.

În administrațiile publice centrale, reducerea va fi mai mare de 10%, dar nu va fi uniformă. La unele ministere poți merge și cu 20% reducere, la altele nici cu 10%, pentru că au scheme subdimensionate. Va fi o administrație mai suplă. Reducerea de cheltuieli înseamnă că reduci anvelopa salarială, economisind de la bugetul național.”

„Nu va funcționa, dar așa au vrut unii”

Liderul UDMR susține încă că aplicarea măsurii va fi una greoaie și crede că nu va funcționa.

„În administrația centrală nu cred că se poate face altfel decât reducând numărul de posturi. Nici în administrația locală nu va funcționa, dar așa au vrut unii.

Asta e părerea mea: că nu va funcționa. Sunt câteva sute de UAT-uri unde nu trebuie să reduci nimic, pentru că nu sunt oameni în plus. Important este că, în sfârșit, după luni de discuții, am ajuns la concluzia la care trebuia să ajungem încă din august: să reducem cheltuielile din aparatul central și local. Urmează implementarea deciziei. (...)

În plus, trebuie hotărâre de consiliu (local n.red). Primarul nu poate să taie din salarii. Și mai e un lucru: salariul, în acest moment, este între un minim și un maxim. Dacă încadrările sunt la minim, atunci acolo nu poți să reduci cheltuielile. Dacă sunt mai sus, da — dar tot trebuie o hotărâre de consiliu local.

De ce spun eu că nu va funcționa sau că va funcționa greu? Pentru că, în consiliul local, tu trebuie să iei o decizie să tai salariile oamenilor. Alta soluție, în acest moment, nu există”, a explicat Kelemen Hunor.

Anul viitor va fi unul și mai dificil pentru bugetul de stat, mai spune președintele UDMR, pentru că țara noastră va trebui să plătească dobânzi de peste 60 de miliarde de lei: „Suntem într-o străduță foarte îngustă”.

