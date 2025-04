Kelemen Hunor, președintele UDMR și lider al coaliției de guvernare, a declarat marți dimineață despre Dragoș Sprînceană - pe care premierul Marcel Ciolacu a spus că l-a însărcinat să spună în SUA „adevarul despre România” - că nu are pregătirea să vorbească despre politică „mai mult decât la cârciumă”.

Kelemen Hunor a fost întrebat marți dimineață, la RFI, cum comentează declarațiile făcute de Dragoș Sprînceană, care a spus la Digi24 că administrația Trump „trebuie să ignore un pic mesajele României, pro-Ucraina și pro-Franța, deoarece avem un președinte interimar care nu va mai conta într-o lună sau o lună și jumătate”.

„Părerea personală a unui domn, a unui personaj pe care eu nu-l cunosc și nu pot cataloga altfel decât părere personală, nimic mai mult. Nu e emisar, nu e comisar, nu e însărcinat, nu există nicăieri nicio hârtie care face din acest domn emisar special. E punctul lui de vedere, un punct de vedere privat al unui om privat, care are o masă plătită la Mar-a-Lago, cum au foarte mulți”, a răspuns Kelemen Hunor.

El spune că Dragoș Sprînceană nu are nicio legătură cu lumea politică și că „nici nu înțelege politica”. În plus, liderul UDMR a mai precizat că Sprînceană nu are un mandat oficial din partea guvernului.

„Probabil că premierul căuta pe cineva care are legături personale directe acolo, dar de aici și până la a spune că este un emisar și că are un mandat din partea României e mult prea mult. Omul nu este pregătit pentru așa ceva, este clar, nu este pregătit pentru a purta discuții politice și chiar nu mă interesează ce părere are despre Macron sau despre o grămadă de alte chestii (...), acest domn nu are pregătirea necesară să vorbească despre politică mai mult decât la o masă la restaurant sau la cârciumă”, a mai spus Kelemen Hunor.

Premierul Marcel Ciolacu s-a delimitat de Dragoș Sprînceană după declarațiile acestuia de la Digi24, spunând că au fost declarații în nume personal, care nu implică statul român.

Și Guvernul a emis o precizare în care a reiterat poziția României de sprijin necondiționat pentru Ucraina.

