Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, în exclusivitate la Digi24, că „dacă vrem să avem venituri la CNAS, atunci nu trebuie să avem excepții”, făcând referire la discuția despre eliminarea exceptării mamelor de la plata CASS și introducerea unor noi categorii. El a precizat că „pentru mame ar trebui să dăm un alt stimulent, obligatoriu, pentru că avem o problemă demografică cât casa”. „Trebuie să stimulăm familiile și creșterea copiilor, dar nu prin a scoate mamele de la CASS, ci prin a da facilități în plus”, a subliniat acesta.

„Trebuie clarificat următorul aspect. Dacă vrem să avem venituri la CNAS, atunci nu trebuie să avem excepții. Dacă mergem cu exceptii, atunci vor fi venituri mai mici, trebuie puși bani din altă parte. Și acum în sistemul sanitar avem o problemă că în 47-48% din banii Casei merg spre spitale.

Acolo, 85% din bani merg către salarii. Restul rămâne pentru pacienți. Dacă mai punem excepții, lucrurile se vor complica. Când un om primește o alocație, nu vorbim de salariati, acea sumă de 10% se plătește către Casa de Asigurări. Ar trebui să fie valabil pentru toată lumea. Pentru mame ar trebui să dăm un alt stimulent, și nu eventual, ci obligatoriu, pentru că avem o problemă demografică cât casa.

Anul trecut a fost anul în ultimii 110 ani când pe teritoriul României s-au născut cei mai puțini copii. Cei care nu s-au născut nu vor plăti impozite. Trebuie să stimulăm familiile și creșterea copiilor, dar nu prin a scoate mamele de la CASS, ci prin a da facilități în plus. Acolo e solutia.

Bolojan insistă să nu avem excepții. Aici are dreptate. Dacă ai deschis cu excepțiile, fiecare mai găsește un argument pentru a adăuga la categoria de excepții pe cineva”, a afirmat Kelemen Hunor.

Social-democrații anunță că vor depune un proiect de lege în Parlament prin care să îi scutească de la plata CASS pe veteranii de război, deținuții politici și pe călugări. În replică, premierul Ilie Bolojan atrage atenția că „trebuie văzut dacă sunt bani”, precizând că „nu ajungem nicăieri” cu excepțiile acordate în toate domeniile.

Editor : Alexandru Costea